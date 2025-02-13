警瓦解彈票黨集團拘主腦等10人　涉網購名錶音響等28案呃$46萬

新界北總區瓦解一個「彈票黨」詐騙集團，揭發騙徒在網上討論平台或拍賣平台，接觸出售名錶、名袋、音響設備等名貴商品的賣家，假意有興趣交收，傾洽後會存入空頭支票，讓賣家信以為真；賣家直至收到銀行退票通知後，才方知受騙。



警方於2月11至22日展開代號「雷陣」行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪名拘捕8男2女（30至59歲），包括集團主腦及骨幹成員，相信牽涉28宗網上購物騙案，涉款46萬元，行動中起回部分贓物。



警方新界北總區公眾活動調查組高級督察胡卓軒（左）及科技及財富罪案組總督察王玉欣（右）交代案件。（梁偉權攝）

2024年8月至今年2月，警方接獲28宗同類案件，受害人在網上討論區或網上拍賣平台，出售個人身品包括名錶、名牌手袋、電話、音響設備、電子產品及單車。集團成員先後在討論區接觸受害人，以簡單英文溝通，繼而在通訊軟件傾洽價錢。雙方達成協議後，騙徒會傳送「入數」照片，令受害人誤信成功收到款項。此時，騙徒會聲稱不方便見面交收，會安排運輸公司的司機，往受害人的住所及公司附近接收貨品，然後再親身或安排同伙，相約於港鐵站附近，接收贓物。

新界北總區科技及財富罪案組總督察王玉欣指，騙徒其後在社交媒體將受害人封鎖，受害人往往在收到銀行退票通知，才方知受騙，惟已不能在平台再聯絡騙徒，因此蒙受損失。警方留意騙徒在交易過程，會訛稱不同藉口，例如即將到外國工幹，令賣家心急完成交易，從而降低戒心，讓騙徒乘虛而入。28宗案件中，失物總額約46萬港元。據悉，最大一宗損失69,500元，失物為一隻名牌手錶 。

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公眾活動調查組高級督察胡卓軒指，警方透過情報分析及翻查大量閉路電視，鎖定一個犯罪集團，在周二及周三（2月11日至12日）在全港各區進行大型拘捕行動，合共拘捕10名男女，當中包括兩名非華裔男子，一名非華裔女子，年齡介乎30至59歲。被捕人士報稱任職無業、運輸工人、清潔工人及自僱人士。被捕人包括主腦及骨幹成員，他們角色為負責在網上聯絡受害人，其後存入空頭支票，安排貨車司機攞貨或親自接收贓物。

當中，警方於前日（11日）在元朗區內拘捕主腦時，他正利用空頭支票騙取一名男受害人的音響設備。警方見時機成熟隨即採取拘捕行動，及時起回贓物。人員進一步搜查其租用的私家車及住所時，再成功起回另一受害人的兩部相機、一本不屬於被捕入的支票簿，以及犯案衣着。主腦及骨幹成員現正被警方扣留調查，而其他被捕人士，包括支票戶口持有人，行騙電話登記人等，則獲准保釋候查。警方相信，行動已成功瓦解一個詐騙集團。

新界北總區搗破「彈票黨」詐騙集團，涉及28宗網上購物騙案，涉款46萬元。（梁偉權攝）

警方呼籲，市民在網上出售貨品時，切勿單憑入數收據便相信付款完成。查閱銀行戶口的「存款結餘」之外，亦要檢查「可用結餘」，才能驗證成功收款。如有懷疑應立即向銀行查詢或終止交易。市民可在「防騙視伏器」輸入電話號碼、社交媒體帳號等評估風險，或致電18222查詢。