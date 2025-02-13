元朗三代命案｜消息指父子偶為賣地爭執　孫兒助處理官司感壓力大

元朗本周二（2月11日）發生文氏三代命案，93歲及69歲父子被發現伏屍於振興新村村屋單位內；而雙屍命案揭發後不久，19歲孫兒在朗屏邨墮樓身亡。警方將案件列作謀殺及自殺案處理，消息指，由於涉案三人全部離世，令調查工作面對挑戰，要依賴不同佐證還原真相。據知，調查初步發現父子兩人均於右前額和右耳有刀傷，他們偶爾會為賣地事宜爭執，引致兩人關係一般。 孫兒最近因協助爺爺處理與發展商的訴訟，而感到壓力很大。警方仍在調查兇案過程及動機，包括調查是否孫兒行兇。



食環署仵工將爺爺及父親遺體運上「黑箱車」。

據了解，3名死者分別是暱稱「文叔」的文彥均（93歲）、文國強（69歲）及文浩朝（19歲），他們分別住在不同住所，案發的振興新村單位由文叔獨居，街坊指其兒子閒時會到上址探望，文叔行動不便，現時出入多以三輪車或輪椅代步。

元朗2月11日發生文氏三代命案，其中兩名死者倒斃在振興新村一村屋內，現場所見，屋內堆滿雜物，一片凌亂。（王譯揚攝）

2022年兩土地官司 文叔庭上稱精神體力受額外負擔

翻查紀錄，文叔為大地主，在新界有多幅土地，十多年來不時因土地問題，以高齡之姿與發展商對簿公堂，而文叔總是親自應訊。

文叔於2022年有兩宗訴訟，分別涉及新田牛潭尾4幅地及元朗加州豪園附近一幅池塘地。文叔在首宗訴訟上庭時，曾透露仍要應付另一宗土地官司，精神及體力上受到額外負擔。首宗訴訟因文叔年紀大，口齒表達比較困難，由69歲兒子文國強助上庭，但協助未盡理想，改由19歲孫子文浩朝上庭協助。最終該官司由發展商勝訴，法庭認為文叔出售土地，對有關地段的合理利用顯然更有利。

而另一訴訟則於昨日，即兇案發生後翌日判決，文叔同樣被判敗訴，要支付所有訟費。法官裁定地段可分劃，各自管理，各方可以選擇出售或使用其分劃的土地，而不受共同所有權的束縛。

法庭判決書形容文叔在新田牛澤尾的4幅土地，大部分為空地，部分被茂密的植物覆蓋，部分則為已鋪路面。（羅敏妍攝）

警方昨日（12日）交代案情指，在本周二晚8時許的約5分鐘內，先後接獲兩個報案電話，首個報案涉及振興新村一間村屋，警員到場發現兩名男子倒斃屋內，死者為分別93歲和69歲的文氏父子；第二個報案涉及朗屏邨悅屏樓，19歲姓文男子、即振興新村93歲死者的孫兒墮樓身亡。

警方表示，3名死者均為本地人、無業，生前彼此之間不曾有糾紛紀錄或案件；93歲死者獨居振興新村單位。調查發現，93歲死者與69歲兒子昨晚先到振興新村單位，約30分鐘後孫兒獨自到來，其後獨自離開，並往朗屏邨，最後高處墮斃。孫兒正是振興新村一案的報案人。

警方正循多方向調查事件動機，包括個人背景、家庭關係及財產等利益糾紛。

▼2月11日振興新村雙屍案及朗屏邨墮樓案▼



元朗朗屏邨悅屏樓發生墮樓案，19歲男子當場死亡。（陳永武攝）

左起：父親、孫兒及爺爺。3名死者遺體由同一輛黑箱車舁送殮房。

▼2月12日警方返回振興新村雙屍案及朗屏邨墮樓案現場搜證▼

