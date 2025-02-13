屯門弱智兒伴父屍｜社工促盡快落成照顧者資料庫　識別高風險戶

屯門蝴蝶邨今日（13日）揭發照顧者悲歌，78歲老翁倒斃家中，直至傳出惡臭始驚動保安員報警，44歲弱智兒子「伴屍」多時。據了解，涉事家庭並非社署社工跟進個案。社署已安排社工聯絡有關家屬，及按其福利需要提供適切協助。



有社工表示，案件反映社會缺乏預早識別「高風險戶」的一個系統，促政府盡快落成「照顧者資料庫」時間表。亦有社工建議通報房署，留意有否異常情況；若戶主多日不出門或精神異常，保安員可主動敲門詢問；如戶主同意，家人可安裝閉路電視觀察，減低風險。



香港社區組織協會社區組織幹事廖智皓指，本案屬悲劇，老翁在家中意外過身，兒子不懂向外求助 。而去年政府施政報告曾提出，建立「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，他認為計劃可預防慘案發生。現時大部分「以老護老」、「以老護殘」個案，未有社福機構介入，或以個人形式跟進。而過往亦不時發生同類型憾事，背後反映缺乏預早識別「高風險戶」的一個系統。

案中死者年紀老邁，需照顧弱能兒子，未必能抽取時間或不懂尋找社區資源支援；而且長者行動不便，亦可能未能前往社區組織中心。因此，他認為有關資料庫計劃原意是好，惟資料庫遲遲未有時間表，促社署盡快交代何時落成。

另外，去年18區關愛隊先在荃灣及南區，試行安排義工團體探訪，預計今年推擴至全港。，他認為相關計劃可協助預防悲劇。廖智皓亦建議，安裝「平安鐘」十分重要 ，若發生意外可及時撳鐘，尋找緊急資援，減少失救機會。

警員趕抵調查。（林振華攝）

註冊社工陳琬琛則指，案中的年邁死者與弱智兒子，均可能欠缺自理能力，結果父親出事後，兒子未能意識發生何事，不懂如何處理，例如報警求助。故此應多依靠社區資源，由院舍照顧，不能依賴父仔倆照顧對方。

他建議，親友多探望或致電關心 ，留意有否異常情況。如有社工跟進個案，社工可定期探訪，了解個案健康情況，亦可通報房屋署及管理公司，讓保安及周遭鄰居多加留意，交換戶主親友電話，若戶主多日不出門或精神異常，可主動敲門詢問。而戶主家屬亦可徵得戶主同意下，在家中安裝閉路電視，留意突發狀況。

現場為屯門蝴蝶邨蝶影樓。（林振華攝）

去年政府施政報告曾提出，建立「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，當照顧者面對困難，可讓社署透過系統得知，並通知相關社福機構以提早介入及提供協助。勞工及福利局局長孫玉菡曾在會上回覆指，計劃可在不違反私隱條例的前提下試行。亦有議員指，現時醫管局、房屋署、社福署等都掌握長者資料，建議建立數據庫互通。

事發今日（13日）下午3時57分，屯門蝴蝶邨蝶影樓保安員報案，指一單位傳出濃烈異味。消防趕抵破門入內，發現一名姓陳（78歲）老翁明顯死亡；人員亦在單位內發現死者的44歲兒子，他精神有異，幸無受傷，由救護員送往屯門醫院檢驗。

消息稱，陳翁育有兩子，長子已婚長居內地，兩日前父子曾經聯絡，相信老翁離世一至兩日；其屍身已腐爛，傳出惡臭；幼子則為弱智人士，不時會大叫，懷疑已「伴屍」多時，幸有自理能力，家中有賀年剩下的食物等糧水，可自行飲食。警方初步相信事件無可疑，將案件列作「屍體發現」處理，稍後會驗屍確定死因。

據了解，涉事家庭並非社署社工跟進個案。社署回覆查詢時表示，署方深感難過，十分關注事件，已安排社工聯絡有關家屬，及按其福利需要提供適切協助。