旺角新城「樓上吧」再非法提供水煙　控煙辦放蛇向4人發告票

衛生署控煙辦今晚（23日）展開行動，打擊在禁煙區非法吸用水煙，並派員「放蛇」前往旺角新城一間「樓上吧」視察，發現有職員向顧客提供水煙服務，並向3名在場吸食水煙的顧客及1名男職員發出告票。據了解，涉事酒吧已曾經遭檢控一次。



行動中，人員檢走2部水煙機，並向2男1女顧客及1名男職員發出告票。控煙辦將會徵求律政司意見，不排除檢控酒吧負責人和職員涉嫌協助及教唆吸煙罪行，調查仍在進行。



涉事樓上酒吧位於旺角新城18樓。（梁偉權攝）

衞生署發言人指，現時法例禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。

此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。

醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，今年4月目標將「控煙十招」一併提交立法會審議，會循序漸進推行各措施。明年會先增加私煙罰則，及在完稅煙加標籤識別等；再逐步禁止非薄荷味及薄荷味的「加味煙」，此安排同樣適用於「加味」水煙。發言人續指，衞生署會加強巡查，繼續密切監察及嚴厲執法，以打擊非法吸食水煙活動。