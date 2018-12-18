【幣少爺被捕】凌晨獲釋後即開live直播　「警察要畀個下馬威我」

鬧至滿城風雨的深水埗掟錢風波，涉案被捕的24歲「幣少爺」黃鉦傑遭扣查近34小時後，至周二（18日）凌晨1時許終獲准保釋，他避過耳目返抵西貢住所附近停車場後，即時在facebook開live「報平安」，稱並無被打，更揚言「想開返個記者招待會，交代返成件事嘅始末。」

「幣少爺」昨晚再被押返荃灣公司搜查。(資料圖片：林振華攝）

▼扣查近34小時獲釋 下月再報到

「幣少爺」於前日（16日）下午3時50分在深水埗黃金商場被捕後，先後被搜車、搜屋、帶署，昨凌晨更報稱頭暈兼要「驗傷」送院，至昨晚再被押返荃灣公司及西貢獨立屋搜證。扣查近34小時，警方於今晨約1時35分表示，涉案男子已獲准保釋候查，須於明年（2019年）一月下旬向警方報到。案件現列作「在公眾地方行為不檢」，交由深水埗警區重案組跟進。

「幣少爺」獲釋後隨即在facebook開live直播。（幣少爺—新世代礦業 fb 截圖）） ▼甫獲釋即開live 「警察要畀個下馬威我」 獲准保釋後，「幣少爺」避過在場人士耳目，凌晨約1時45分返抵西貢住所附近露天停車場後，即時在其林寶堅尼座駕面前，於facebook專頁「幣少爺—新世代礦業」開live直播，帖文表示「只係因為警察話我實在過於高調，所以需要畀個下馬威我」他指自己無被警方打傷，「人冇事，車冇事」，更疑似與某些人劃清界線，「唔同啲倫敦金呀騙子嗰啲，畀人扣押晒啲資產，呢一樣嘢已足以證明我係清白嘅！」

▼「想開返個記者招待會，交代返件事嘅始末」

由於其推銷的FileCash Coin（FCC）虛擬貨幣惹來熱話，live中他又不停派「強心針」，「只要我一日喺度，我都會將FCC幣價不斷做上去，我搞返間交易所，大家點睇？」惟言談間他亦提及自己過於高調，「太高調喇，有前輩話槍打出頭鳥，初頭唔明，而家有少少明。」最後他又自豪表示：「你知唔知啲差佬望住我facebook㗎，我都想開返個記者招待會，交代返件事嘅始末。」其後他並無返回西貢慶徑石獨立屋住所。

「幣少爺」再指今午到深水埗「明哥」派飯。（幣少爺—新世代礦業 fb 截圖）） ▼再稱今午到深水埗「明哥」派飯 直播之後，據悉「幣少爺」並無返回西貢慶徑石獨立屋住所。至凌晨4時許，他又再更新facebook專頁，上載一幅附有食飯盒相片的帖文來交代行程，表示「中午（下午）2點會到深水埗明哥買飯票，交由明哥負責派發飯」，並邀約傳媒晚上往其西貢住所，「各位記者提問，知無不言，一一解答你哋嘅問題。」