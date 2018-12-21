【酒店殉情】男死者家屬殮房認屍　女事主轉院留醫情況穩定

男死者朱偉坤為么鳳第三代傳人司徒永信的大舅父。 （賴雯心攝）

一對已婚的六旬男女相隔五十年後，三年前在小學同學聚會相遇，發展黃昏戀，惟二人難抵婚外情壓力，昨日（20日）相約在灣仔利景酒店殉情，結果男死女獲救。今早10時許，男死者家屬前往西環殮房認屍，而生還的女傷者在律敦治醫院留醫，至下午轉院接受治療，情況穩定。

今晨10時許，62歲男死者朱偉坤的家屬前往西環殮房認屍，其間有探員陪同。由於男死者為著名涼果店么鳳的家族成員，么鳳職員今對事件三缄其口。60歲姓張的女事主則繼續留醫律敦治醫院普通病房，情況穩定，醫院目前亦有警員留守。

利景酒店職員昨日揭發兩名男女住客在房內暈倒，警方到場後，發現男子當場身亡，女子則需要送院搶救。經調查後，發現二人各自已婚，近年在小學同學聚會碰面後，一直保持聯絡，其後更發展不倫戀，懷疑最近被揭發後難抵壓力，相約在酒店殉情，最終陰陽相隔。據了解，62歲男死者朱偉坤為著名涼果店么鳳的家族成員，與妻子育有一女，其女兒亦是一名設計師。60歲女傷者亦曾在死者的公司任職一年多，至約五個月前離職。張女的社交網站上載不少同學聚會的合照，在尋死前一天，更上載與男死者相依的合照，面帶微笑，在更新頭像照片時，更寫上「六十歲無憾，有你陪我走」，其後便與朱赴酒店服藥尋死，並留下遺書。