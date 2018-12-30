【重訪泰少足】野豬少年復課了！　重返球場追夢：我要入國家隊！

泰國野豬足球隊被困清萊睡美人洞，13人瑟縮在洞內的畫面，震驚全球。各界紛紛伸出援手，憑着專家的技術、野豬隊的鬥志，他們最終戰勝逆境，全體逃出生天。13名泰國少年變成為國際傳媒追訪的Super Star，他們剃髮出家10日、遠遊歐洲、到阿根廷友賽，所到之處閃光燈不絕。事隔五個多月，香港01記者重返清萊探望野豬隊，野豬隊少年已重返校園，雖然已成為名人，但不忘到足球場受訓，因為他們心中有更偉大理想：要成為國家足球隊成員！

野豬隊少年已重返球場。 （蔡正邦攝）

泰國少足被困洞穴，記者兩度來清萊採訪，今次才真正親眼見到野豬隊成員。記者在學校門外守候，先後看見13歲的Mix及Note，二人與同學走進校門，其間有傾有講，看來已重新適應校園生活。其他成員Dom, Pong, Tie在課室之中，也跟同學相處得非常融洽，Ｎote更不時與同學討論功課。上課時，眾人也專心聆聽老師講課，似乎已下定決心追回落後的進度。

Note已重新適應校園生活。（蔡正邦攝）

記者與翻譯抓緊機會上前訪問各人，講到足球，他們大開金口。Night表示現時野豬隊成員關係良好，經常一齊練波。Mix也提到日前在一場足球比賽中落敗，現時打算盡快提升實力，期望他日能成為國家隊一員。

Dom走位、交波非常落力。（蔡正邦攝）

放學後到球場受訓

野豬隊成員放學後，通常於下午5時許受訓。球場在山坡之上，偏僻而寧靜，與睡人美洞僅十多分鐘車程。廣闊的足球場上，有80名野豬隊球員，他們來自5至6間中學。遠離校園、回歸草地的野豬隊成員，穿着隊衣球靴，在球場奔馳，非常醒目。當日有8名成員出席操練，他們走位、交波非常落力。即使年紀最少、身型較為瘦削的Mark及Titan與隊友爭身位時，也不落下風，是名符其實的球場上的「野豬」。除了香港01外，現場尚有一隊泰國傳媒在場拍攝野豬隊的英姿。訓練完畢後，Dom和Mark向記者表示，他們的目標與Mix一樣，是要成為國家隊成員。

野豬隊成員Mark放學後，也到球場訓練。（蔡正邦攝）

野豬隊成員放學後，通常於下午5時許去訓練。（蔡正邦攝）

25歲的教練認為被困洞穴的經歷不是一件值得光榮的事，不願多談。 （蔡正邦攝） 獲救教練：不應視我們為「明星」 站在場邊督促訓練的教練團之一，是25歲的Ekkapol Chantawong。他表示，獲救至今已五個多月，心情早已平伏。至於被困洞穴的經歷，他認為不是一件值得光榮的事，不願多談，直言外界不應視他們為「英雄」或「明星」，他教導其他隊員要保持低調。意外後，野豬隊的知名度有所上升， Ekkapol笑言有不少球隊主動約戰，野豬隊與外隊切磋交流的機會明顯增加，雖然戰績平平，但對球員成長幫助極大。

官員勸籲不要再接受訪問

野豬隊13人被困睡美人洞穴時危在旦夕，是生是死牽動人心；後來全體奇蹟獲救，重出生天，是本年度最為鼓舞的消息。不過當記者再次問到眾人被困洞穴的經歷與感受，野豬隊成員向記者潑下一頭冷水，坦言政府官員已勸籲他們不要再接受訪問。

校長希望成員現時先專注學業。 （蔡正邦攝） 到曼聯主場看英超 校長Kanet Pongsuwan解釋，政府為了讓野豬隊回復正常生活，已下令成員不再接受訪問，記者如要約訪必須向當局事先申請。校長續稱，野豬隊出院後，已馬不停蹄出席各項活動：7月到佛寺剃髮出家10日，10月初遠征阿根廷與當地球隊友賽；同月底獲曼聯邀請到奧脫福主場觀看英超賽事。長期離開校園，野豬隊成員的學業進度已經落後，學校已安排老師為各人補課，校長希望成員現時先專注學業。

由於野豬隊所到之處，皆是鎂光燈的焦點，學校也因此受「牽連」。各地媒體一度瘋湧校園採訪，校方為免學生受騷擾，逼不得己在校門張貼告示禁止記者進入，為期三個月。校園保安Lak形容，當時數十名記者拿着相機、攝錄機，站在校門外拍攝，場面墟冚，他在泰北美塞從未遇過。即使「禁令」取消後，三不五時就有記者慕名而來。難怪野豬隊成員Dom向記者抱怨，過去多月屢被傳媒追訪，有時甚至找上家門，坦承感到困擾。

電影公司洽談拍戲

訪問翌日，12名野豬隊成員又要離開校園，與教練Ekkapol及家人被泰國政府安排到曼谷及芭提雅參與官方安排的活動。有部分家長透露，除政府下令禁止訪問外，也有電影公司接觸他們，洽談拍攝電影事宜，故他們現階段不宜對外透露太多洞穴的經歷。13名野豬隊成員在短期之內，相信仍然要活在鎂光燈之下，繼續成為眾人討論的焦點。