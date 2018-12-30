【重訪泰少足】清萊脫毒記　罌粟田變咖啡園　金三角山區轉營40年

暴雨洪水湧進睡美人洞，令泰國野豬隊13人被困18日，親身參與救援行動的保安員Lak透露，洪水從沿帕米方向流入洞中。 帕米，即是帕米山，又稱爬迷，位於睡美人洞以北約5公里處，兩地來回車程僅10分鐘。記者採訪期間，提及帕米山，老村民二話不說指向北面，說是數十年前罌粟花的重鎮，山上風景優美，值得一看，最重要是帕米已成功轉型，成為咖啡豆之鄉。 帕米山洗白轉營，不是偶然，是政策使然，也是泰北擺脫罌粟惡名進程的縮影。 在泰北，罌粟花重鎮又何止帕米山？

清萊地處金三角 昔日「三不管地帶」

清萊與緬甸、寮國接壤，位於惡名昭彰的「金三角地帶」。這裏群山連綿，叢林處處，山區上住了許多少數民族。所謂山高皇帝遠，數十年前交通落後，政府要掌控這片土地本來不易。就連泰皇蒲美蓬巡視邊境山區，勸籲山民放棄種植罌粟時也只能騎馬，就知此處為何成為「三不管地帶」。地理條件多少決定地方經濟發展，金三角、三不管、毒梟王國、東南亞亡命之徒的流竄地，愈是黑暗醜惡，愈是孕育罌粟的樂土。

帕米村棄罌粟種咖啡豆

帕米山上有一條帕米村，民居門外攤曬着大量咖啡豆，山腰處有多間精美時尚的咖啡屋，一派悠閒的鄉村風味。山地上耕地換上大片咖啡豆樹，七彩斑斕的罌粟花田早已成為歷史。帕米村八成村民是阿卡族（Akha），即中國雲南的哈尼族。這裏除了泰語，最常聽到的是國語，村民的父祖輩大多是二戰、國共內戰時從雲南一帶逃往泰緬邊境落地生根。所以與村民溝通，有時可以不用翻譯。

山腰處有多間精美時尚的咖啡屋，一派悠閒的鄉村風味。（蔡正邦攝）

民居門外攤曬着大量咖啡豆。（蔡正邦攝）

三十多歲的帕米村民Poly表示，泰北地區海拔較高，氣候好，山地適宜種植罌粟，而且不難打理。 （蔡正邦攝） 村民憶漫山遍野罌粟花田 三十多歲的帕米村民Poly表示，泰北地區海拔較高，氣候好，山地適宜種植罌粟，而且不難打理。她從父親口中得知，帕米山以往漫山遍野罌粟花田，販賣鴉片是村民生存之道。「以前你有鴉片，不用有錢，都可以換米、換肉」，當然還可以賣錢。

泰皇騎馬考察 勸籲山民棄種罌粟

不過罌粟是邪花毒草，靠此為生非長遠之道。上世紀70年代，泰皇蒲美蓬見金三角毒品猖獗，山民生活困乏（種植罌粟雖可圖利，卻會被毒梟威脅及剝削）。泰皇推動「泰皇山地計畫」，親自到騎馬到山區考察，勸籲山民放棄罌粟，帕米是他其中一站。有餐廳今時今日仍掛着當年御駕親臨的照片。

軟硬兼施 引導村民轉種高經濟產物

消滅罌粟，非一朝一夕之事。Poly說政府嚴厲打擊罌粟，村民如被發現吸毒或保留罌粟，將被拘捕；另一方面又提供經濟誘因，給予咖啡豆、柑橘及茶葉的種子，引導村民轉種高經濟產物。但要徹底消滅罌粟花田，仍需耗時多年。因為直到1988年，泰皇太后詩納卡琳也在帕米山以南相距15公里的咚山，推行「咚山發展計劃」，目的是要遏止種植罌粟的行為，可見泰北罌粟之遺害既深且廣。

村民Teen指，帕米村民現時主要種植咖啡豆、茶葉、荔枝及柑橘等農作物，他自己種咖啡豆及荔枝已二十多年。 （蔡正邦攝）

咖啡豆需求大 村民收入增加

不過，只要撒下咖啡豆苗，一代代人的傳承，終可帶來改變。村民Teen指，帕米村民現時主要種植咖啡豆、茶葉、荔枝及柑橘等農作物，他自己種咖啡豆及荔枝已二十多年，近年人們對咖啡興建漸增需求更大，銷售量有所增長，現時每公斤咖啡豆可賣110至130元泰幣不等，他們收入理想。而近幾年帕米村多了觀光客，他的弟弟也把握機會，一年多前山腰經營一間咖啡店。今年野豬隊少年被困洞穴發生後，意外令帕米村多了旅客，周末有近一千人到來。