【小樽車禍】日媒報前旅遊大使曾志偉撼港警坐駕　有人越線引意外

聖誕節當日，藝人曾志偉偕女伴到北海道外遊時，與警務處刑事及保安處處長李志恒的座駕相撞，李身受重傷，於當地醫院接受手術。昨晚（28日）日本北海道新聞網報道引述，事發時懷疑有車輛越線肇禍，李志恒稱當時他並無駕車。而余市警察署拒回應及披露事件。據資料顯示，曾志偉於2011年獲日本觀光局，委任為日本國家旅遊局（JNTO）日本旅遊親善大使。

藝人曾志偉於2011年，獲日本觀光局委任為日本國家旅遊局(JNTO)日本旅遊親善大使，當時他更出席委任禮。（網上圖片）

2011年藝人曾志偉出席委任禮。（網上圖片）

北海道新聞網：余市警署拒回應

據日本北海道新聞網報道，12月25日中午時份，藝人曾志偉（65歲）於北海道黑松內町，與警務處刑事及保安處處長李志恒的車輛迎頭相撞，李志恒頸部嚴重受傷，車上七名乘客均有受傷。而於曾志偉及其車內一名女子，則無受傷。報道指意外是因其中一方越線造成。

報道指李志恒 當時無駕車

報道更指，李志恒需留醫五星期，但他事發時自己並無駕車。而余市警察署未有回應事故，暫時未能披露詳情，只知曾及李均與熟人和親戚一起前往北海道。

曾志偉發聲明否認酒駕

周二（25日）聖誕節當日，警務處刑事及保安處處長李志恒，與妻子在日本北海道小樽旅遊時，與藝人曾志偉所駕的車輛相撞。李志恒頸部受傷，於當地醫院接受手術，李妻並無大礙。而對頭車的曾志偉亦無受傷。當時，有報道指曾志偉涉嫌酒駕，其後曾發聲明否認酒駕，並稱「沒有接受當地警方要求作酒精測試」。

日警員：基於私隱 不會公佈酒精測試結果

據了解，該宗交通意外由余市警察署處理。該署一名當值警員接受《香港01》電話查詢時指，事發地點為赤井川村國道393，意外涉及香港人。基於私隱問題，該署拒絕透露事發過程及當事人身份，亦稱不會公佈涉事駕駛者的酒精測試結果。Google衞星地圖顯示，國道393是一條沿山而建的雙線雙行道路，狹窄多彎。