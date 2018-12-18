【港人菲製毒案】樂見當局關心案情　涂謹申冀多層次與菲方交涉

四名港人於菲律賓捲入一宗海上製毒案，上周五（14日）被當地法庭裁定藏毒罪成，被判終身監禁，正準備申請上訴。 正協助四人的民主黨立法會議員涂僅申今日（18日）早上接受電台節目訪問時表示，家屬代表昨晚開會後，相信四人無辜，會全力支持四人上訴挑戰原審結果，直到推翻判決。他又指，最近一次與保安局長李家超及入境處官員通電話後，對方開始更多關注案情，而非只是討論監禁待遇，顯示當局態度轉變；又指，如政府關心四名港人狀況，可透過去信，甚至到訪與菲律賓總統會晤與對方交涉，中國政府亦有許多層次可以向菲律賓總統反映，期望不同層次上與菲律賓方面交涉。

四名港人於菲律賓捲入一宗海上製毒案，上周五（14日）被當地法庭裁定藏毒罪成，被判終身監禁，正準備申請上訴。（資料圖片／路透社）

涂謹申透露，早前與當地律師越洋以通訊群組討論上訴時，雖然對方暫時沒有聽到菲律賓檢方大張旗鼓放出風聲就製毒罪上訴，但不會掉以輕心，會全力以赴。

林鄭長官昨日就案件開腔指，「不能盲目支援」，涂謹申就表示，從與保安局近日交涉來看，對方態度已有好轉，已非只關注在囚待遇，而是「同入境處傾咗一個鐘，案情同在囚待遇都有一半一半咁傾，依家明顯多咗時間去同我哋討論件案係咪冤案。」



涂謹申又指，國與國、政府之間的交涉，有很多溝通層次，但相信最關鍵是與菲律賓總統交涉。被問及是否擔心做法會被質疑是以行政手段繞過司法，他就解釋，如果其他先進法治國家，當然沒有理由行政干預司法，但他執意菲律賓並非司法獨立國家，「法官都可以被死亡威脅」，又指，如果菲律賓總統特赦，家屬未必選擇要求一定洗脫罪名，「因為我怕咗你……當然個官在上訴庭判無罪，這是最好結果。」

涂謹申又補充，現正以一個家屬的中銀戶口為案件眾籌，目標是籌款三百萬，希望市民能「香港人幫返香港人」。

至於外界有傳言質疑四名船員是否無辜，涂謹申就重申案件背景是四名港人透過中間人介紹，到菲律賓駛回一艘曾在菲律賓被扣留，後來被釋放的漁船返回大陸。他解釋，四人背景都是船員和工程師，完全沒有製毒和販毒的能力，他們一上船，就被槍指著拘捕；而過往聘請船員到菲律賓、馬來西亞駛回被扣留船隻的工作，隔一段時間就會發生。

他又指，目前最重要的影片證供極有說服力證明四人無罪，而控方亦十分反對將這段影片呈堂，反映該證據重要，能夠證明四人無辜。