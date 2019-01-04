【楊鳴章病逝】暫未選出「教區署理」　夏志誠：集中處理主教喪禮

天主教香港教區主教楊鳴章昨日(3日)病逝，享年73歲。昨日副主教陳志明稱，今日會召開會議推選一名署理主教。教區諮議會今早舉行會議，討論選舉「教區署理」。會後輔理主教夏志誠見記者，指會議上眾人同意現時集中處理主教的喪禮事宜，暫不選出「教區署理」一職。

夏志誠透露，依天主教法典規定，「教區署理」需在主教逝世後8日內選出，教區諮議會會於限期內召開會議。《公教報》今早亦發出通告，指教區諮議會擬於楊主教下周五(11日)逾越聖祭後才選出「教區署理」。

按天主教法典，教區主教出缺時，暫由「教區署理」處理教務，直至教宗任命下一任教區主教。而在「教區署理」產生前，教區之管理暫時歸於輔理主教，而現時教區輔理主教只有夏志誠一人，相信現階段天主教香港教區的事務暫由夏志誠管理。

夏志誠被問及會否擔心因政治立埸而不被梵蒂岡任命成為主教，他稱不擔心，因每個人都有自己的政治立場，相信影響不大。一向敢就不同社會議題發言的夏志誠，被記者問及擔不擔心自己不被中央政府肯定，他稱，「「我又唔認識北京嘅人，我真係唔知道」。夏志誠指，不論以什麼崗位都有信心服務整個教會。