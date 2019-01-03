【楊鳴章病逝】 各區設追思彌撒　靈柩下周安葬跑馬地墳場

天主教香港教區主教楊鳴章因肝硬化導致肝衰竭病逝，享年73歲。教區今午透過《公教報》發出通告，指楊鳴章主教因肝硬化導至肝衰竭，12月27日入院。昨日他病情曾惡化，但今早情況穩定，教區請信衆特別為楊主教祈禱。怎料通告發出一小時多，楊主教病情急轉直下。香港教區輔理主教夏志誠表示，楊鳴章主教於今午1時30分安詳離世，並表示對主教離世非常惋惜。今（3日）起各區會舉行追思彌撒，教友廖湯慧靄指，今日特意換上黑色衣服前來彌撒，為主教祈禱。而下周一起，教區會於堅道明愛禮堂設公眾弔唁冊，主教靈柩會安葬於跑馬地天主教墳場。

教友黃小姐指，今日收到主教離世的消息感到突然。（蔡正邦攝） 教友黃小姐指，於工作期間收到主教離世的消息感到突然，非常不捨楊主教的離世，希望他能安息，因此專程到主教堂為他祈禱。「之前都有消息話佢唔舒服，都有不斷為佢祈禱。」黃小姐表示，最近一次見到主教是在一、兩個月前的一個彌撒中，當時他在祭台上很精神且充滿魄力。

廖湯慧靄今日亦到場為主教祈禱。（余睿菁攝） 天主教香港教區主教楊鳴章今（3日）下午病逝，即日起各區會舉行追思彌撒，而堅道主教堂的彌撒有約20人參與。於前年晉身福布斯第26位的廖湯慧靄今日亦到場為主教祈禱，她特意換上黑色衣服前來彌撒。「佢好勇敢，都好堅持，做一個好主教。失去佢大家教友都好傷心。」廖太補充指，她與楊主教相識多年，觀察到其身體每況愈下，不過對於他今日離世的消息仍然感到突然。她又透露，明晚7時堅道主教堂會進行追思彌撒，而今日彌撒亦都有為主教祈禱。

今日堅道主教堂的彌撒有為主教祈禱。（余睿菁攝）

下周一起設公眾弔唁冊 靈柩會安葬於跑馬地天主教墳場

教區將安排下周一至三早上9時至晚上10時，於堅道明愛禮堂會設公眾弔唁冊，而下周四（1月10日）下午5時楊主教遺體會安放於堅道主教座堂供瞻仰遺容，至晚上8時會開始守靈彌撒，下周五（1月11日）早上10時設出殯彌撒，之後靈柩會移送跑馬地天主教墳場安葬。

楊鳴章主教喪禮安排 一月七日（星期一）至一月九日（星期三）上午九時至下午十時設弔唁處於香港堅道二號明愛中心五樓明愛公眾會堂，供公眾簽署弔唁冊； 楊主教遺體將於一月十日（星期四）下午五時，安奉於香港堅道聖母無原罪主教座堂供瞻仰遺容，直至翌日出殯； 守靈彌撒定於一月十日（星期四）晚上八時於主教座堂舉行，由陳日君樞機主禮，彌撒後徹夜祈禱； 出殯逾越聖祭定於一月十一日（星期五）上午十時於主教座堂舉行，由湯漢樞機主禮； 彌撒後隨即出殯，奉柩安葬跑馬地天主教聖彌額爾墳場，由夏志誠輔理主教主禮。

楊主教病情反覆 今早仍能交談

教區今（3日）午透過《公教報》發出通告，指楊鳴章主教因肝硬化導至肝衰竭，12月27日入院。昨日他病情曾惡化，但今早情況穩定，教區請信衆特別為楊主教祈禱。怎料通告發出一小時多，楊主教病情急轉直下。香港教區輔理主教夏志誠向傳媒正式表示，楊鳴章主教於今午1時30分安詳離世，並表示對主教離世非常惋惜。他又指，主教這幾天的病情反覆，今早仍有修女到醫院送聖體予楊主教，修女亦能與主教交談，惟其病情突然迅速惡化，至下午離世。

楊鳴章主教最後公開露面：

生於上海 4歲移居香港 擔任神職人員超過40年

楊鳴章於1945年出生於上海出生，4歲移居香港，1971年至1978年往義大利羅馬宗座傳信大學攻讀神學學士學位。1978年6月10日於香港聖母無原罪主教座堂晉鐸，並歸屬於香港教區神父，2009年成為香港教區副主教，2014年任輔理主教，2016年獲教宗方濟各委任為天主教香港教區助理主教， 2017年8月1日天主教教區榮休主教湯漢樞機榮休，楊鳴章正式接任天主教香港教區主教。

主教言論惹火 屢受批評

楊主教過去惹起不少屢受爭議的言論，於2015年，他曾以「吸毒」形容為同性戀的行為，同志團體及社會各界的批評，楊嗚章澄清雖然不同意同性戀行為，但會接受和關愛他們，楊嗚章認為是傳媒沒有引述他的其他言論。而較早前，他亦曾被批偏袒權貴等。