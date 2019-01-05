【奪命GOGOVAN】現場消息：只見手袋　女死者放工回家遇車禍　

昨（4日）晚龍翔道發生一宗奪命交通意外，一輛GOGOVAN失控自炒撞壆後，車門飛脫，後座女乘客被拋出車外後送院搶救後不治。28歲姓鄭男GOGOVAN司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。據了解，車內只遺下一個手袋，警方未能於涉事的貨Van上找到貨物，因此會繼續循載客取酬的方向調查。據了解，女死者如較夜收工，會call貨van回家。

昨（4日）晚龍翔道發生一宗奪命交通意外，一輛GOGOVAN失控自炒撞壆後，車門飛脫，後座女乘客被拋出車外後送院搶救後不治。28歲姓鄭男GOGOVAN司機昨晚通過酒精測試，並以涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。據了解，警方暫未能於涉事的貨Van上未有找到貨物，車內只遺下一個手袋，而車尾位置則放了一架手推車及一塊細的木板，警方會繼續循載客取酬的方向調查。

貨Van車尾放有手推車及木板。(王譯揚攝)

女死者母親趕抵醫院驚聞噩耗，悲慟嚎哭。 死者為GOGOVAN常客 據悉，32歲姓謝女死者為GOGOVAN常客，她如較夜放工，會透過手機應用程式召GOGOVAN回家，惜昨晚坐上亡命貨Van。 律師：載客取酬或會影響保險賠償 根據香港法例第374章《道路交通條例》第52條，輕型貨車出租或取酬作載客用途，屬於違法。執業大律師陸偉雄表示，案件須待警方調查涉事客貨車內有否載貨、或是否已卸貨等情況。若能證實載貨，乘客跟車並坐於合規格的座位上，並無違法；相反若證實司機載客取酬，即屬違法，或會影響保險賠償。

（王譯揚攝） 從昨晚意外現場可見，涉事GOGOVAN右邊車身嚴重損毀，多處凹陷，車內凌亂、物品散落一地，右車門飛脫。車廂內留下一副眼鏡及一隻波鞋，另一隻波鞋則飛出車外。而馬路上更留下一條血路。

官方Facebook頭像轉黑白色 留言變苦主大控訴

意外後，GOGOVAN透過官方Facebook確認該涉事車輛為公司旗下的客貨車，意外時正為公司的用戶提供服務。公司現正了解事件，會繼續積極跟進事態發展，其後更將其頭像轉為黑白色。事後陸續有網民於該帖文下留言指，曾經乘坐GOGOVAN期間發生交通意外；亦有網民指有一次，幾乎被GOGOVAN撞倒，險象環生。對於客人的申訴，GOGOVAN均有回應指會跟進事件。不過，其中有留言向GOGOVAN查詢有否為乘客購買合適的保險時，則沒有回應。

司機並無與Call車平台簽約 保險需自行購買

以手機程式提供貨van服務近年愈趨普遍，有業內人士透露，加盟貨VAN app期間，司機與平台並無簽約，因此司機必須自行為客貨車購買有關保險。他坦言，若向保險公司講明客貨車將作出租用途，保單便會較昂貴。如司機「貪平」而向保險公司隱瞞出租用途，一旦不幸遇事，「第三保」將會失效。

GOGOVAN女乘客 拋出車外慘死

GoGoVan奪命車禍在周五（4日）晚上八時許發生，一輛車身印有「GOGOVAN」字眼的客貨車，駛至黃大仙龍翔道與斧山道交界，懷疑失控自炒，撞向燈柱及石壆。車內女乘客被拋出車外，送院搶救後不治。肇事的28歲姓鄭男司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。