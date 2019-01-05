【追車劈人】睡房社區將軍澳　地區人士細數黑社會從何而來？

沒有街道，只有商場；沒有夜場，只見屏風樓⋯⋯將軍澳這個擁有近40萬人口的新市鎮，沒有舊區的烏煙瘴氣，被形容是個「睡房社區」。表面風平浪靜，但黑幫新義安近月爆發同門內訌，多次在將軍澳區內斬人、燒車。究竟，這個「睡房社區」，何以會成為黑社會的温床？有地區人士細數，將軍澳區內的小販夜市、公屋單位的毒品飯堂等，都是黑社會垂涎的地方。更重要是，將軍澳區內有不少年輕人口，吸引到黑社會入區「收𡃁」，動員門生到尖沙咀、觀塘等外區「曬馬」、「做嘢」。

早在2008年，西貢區議會區議員何民傑經已提出，將軍澳是個「睡房社區」(bedroom community)，「在政府的規劃裏，這裏的家只是用來睡覺，下班回家後便請你不要再走出街。要從事一切娛樂、社交活動，請你坐車到另一區……」

尚德夜市小販林立，「陀地」暗中操縱收保護費。去年12月，「將軍澳黑夜」事件的延續，有9名大漢在尚德夜市搗亂。(資料圖片)

尚德夜市黑幫操縱 每月每檔收數千蚊

今午在彩虹邨對出發生的追車斬人案，據悉是將軍澳新義安頭目少君的門生，懷疑被尖沙咀新義安成員追斬。兩區的新義安在去年開始結怨，已在將軍澳區內多次追斬、燒車報復。

將軍澳看似沒有聲色場所，只有屋邨、私人住宅、豪宅、數條鄉村，以及數之不盡的商場、連鎖店，但黑幫要賺錢仍有路數。地區人士舉例指，尚德夜市小販林立，「陀地」暗中操縱，向每檔收取每月數千元的保護費，更決定了誰有權入場擺賣，以及販賣的食物種類，以免貨品「重複」。事實上，在去年12月，尚德夜市曾發生黑幫搗亂事件，疑為「將軍澳黑夜」事件的延續，當時9名大漢在夜市內搗亂及推翻手推車，有女檔主被滾湯灼傷。

警方曾搗破將軍澳一個黑幫操控的非法賭檔，並拘捕3名主持人，他們年僅17歲至22歲。(資料圖片／賴南秋攝)

睡房坊市的背後﹕私煙、毒品、賭檔

另一「財路」為販賣私煙、毒品飯堂及非法賭檔。黑幫人士以數百元租用長者居住的公屋單位，用於存放私煙，繼而在區內散貨。他們亦會使用單位作「毒品飯堂」，提供毒品吸食。翻查資料，景林邨一個涼亭曾是黑幫操控的非法賭檔，曾被警方搗破及拘捕13人。當中3人為主持人，年僅17至22歲，有黑社會背景。

40萬人口 年輕生力軍黑社會垂涎

吸引黑社會殺入，除了財源，更重要的還有「人力」。將軍澳在1987年才成為香港第七個新市鎮，發展僅31年，由不足1萬人口，急升近40萬人，有大量的年青人口，為黑幫提供了「兵源」。地區人士透露，有黑幫為吸納新血，覤準將軍澳青少年較多，便盤踞該區以便「收𡃁」，但他們甚少在該區「開片」，大多會「吹雞」出觀塘、油尖區「晒馬」。有探員也指出，根據經驗，將軍澳的黑幫，多不會在區內「做嘢」，一般會集結人手，到觀塘或尖沙咀等區域生事。

將軍澳非法賭檔是黑幫收入來源之一。（資料圖片／賴南秋攝）

老牌社團 有逾130年歷史

新義安成員遍及全港，除了頭目「少君」在將軍澳插旗，與其屢成衝突的同門則佔踞尖沙咀，屯門等地區亦是新義安地盤。新義安作為香港老牌黑幫之一，有逾130年歷史。

新義安又名潮州幫 源起於1886年

義安，是「潮仙」的古稱，故新義安又名潮州幫。根據馬丁‧布斯的著作《黑社會之華人幫會縱橫史》，據說新義安起源於1886年為工人寮舍起了械鬥的萬安幫和福義興；1919年，內部分裂，部分成員以「義安工商總會」名義向香港華民政務司署註冊，向前任領袖，林景為會員。日佔時期被「消失」了。1946年，第二次世界大戰結束，又再重辦登記。三年後再被註銷註冊。

多次分裂的新義安 香港三大黑幫之一

1950年代難民湧入香港，不少紅幫份子加入。義安幫以九龍為基地，成員人數與和勝和相當。1953年遭人檢舉，國民革命軍少將、義安幫龍頭向前被拘捕，繼而被驅逐出境。義安幫分裂為潮光、忠義，忠義日後再分裂。多年後，改名「新義安」，勢力日益坐大。如今，新義安是香港三大黑幫之一。