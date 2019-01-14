【坪石邨斬妻案】怒夫鎅刀亂刺妻　再割頸自殘　鄰居制止同遭殃

牛池灣發生倫常血案。周一（14日）凌晨約4時15分，坪石邨紅石樓一對35歲姓郭及29歲姓區夫婦因事爆發罵戰，期間據報有人情緒失控，持鎅刀襲擊妻子，女事主走避不及，頭、頸等多處中刀浴血，雙方糾纏期間，男方亦懷疑自殘鎅傷自己頸部。

一度企圖跳樓尋死

「血戰」一直由屋內延伸至大廈走廊，有人更一度企圖跳樓尋死，一名姓吳的38歲男街坊聞呼救聲揭發血案，慌忙上前制止，混亂間其手指同被刀傷。警方趕抵立即將男事主制服及拘捕，夫婦二人同被送往伊利沙伯醫院治理，兩人均需賓上氧氣罩協助呼吸，其中多處受傷的女事主送院時幸仍然清醒；至於受傷街坊則被送往聯合醫院。

二人曾持武器走廊追逐

至早上約10時，重案組仍在場調查。現場血跡斑斑，涉事樓層的走廊地板及牆壁染血，涉案武器除了鎅刀，還有一把染血鐵鎚。據了解，事發時二人曾持武器在走廊追逐，血路更延伸至事主企跳尋死的簷篷上。該層居民透露，昨日曾聽到爭執聲音，但以為只是夫婦平常爭執，故未有特別留意。

6歲兒子在屋內

消息稱，事發時兩人年約6歲兒子亦在屋內，一度受驚呼叫，幸無受傷，警方其後將他帶走並轉交其他親友照顧。案件列作「傷人」處理，警方正調查血案因由。

警方帶走夫婦二人的年幼兒子，他未有受傷。

持鎅刀襲擊妻子的男事主亦頸部受傷。（劉定安攝）

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