警打擊貨Van載客取酬　放蛇唔帶貨坐GOGOVAN　59歲男司機被捕

本月發生一宗GOGOVAN奪命車禍，令貨Van載客取酬的保險問題引起公眾關注，警方進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的執法行動，警員放蛇在不帶貨情況下租用GOGOVAN，一名59歲男司機被捕。

東九龍總區交通部特遣隊人員根據情報及經深入調查，警員今日（16日）上午約10時喬裝乘客，乘搭GOGOVAN輕型貨車由慈雲山前往北潭涌，期間沒有攜帶任何貨物，司機其後收取170元車資。警方行動中拘捕一名59歲姓林本地男子，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」。被捕男子現已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。

載客取酬屬違法 第三保或失效

警方指根據《道路交通條例》，輕型貨車只可以租用來運載貨物，載客取酬屬違法。輕型貨車司機如果違法可被刑事檢控，首次被定罪可被罰款5000元及監禁3個月；再犯可被罰款1萬元及監禁6個月。當輕型貨車用作載客取酬，有關車輛的第三者保險或會失效，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。警方表示十分重視涉及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的案件，會繼續採取針對性執法行動打擊相關罪行。

奪命車禍女乘客斃命

本月4日一輛GOGOVAN於接工作途中發生奪命車禍，駛經黃大仙龍翔道與斧山道交界時，GOGOVAN懷疑失控自炒剷向石壆，32歲女乘客被拋出車外傷重死亡，現場消息指警方於車上未有發現貨物，引發保險問題爭議，律師指如意外涉及載客取酬，有機會影響賠償，GOGOVAN網頁中列明有「貨運保險」，並未有提及其他人命保障。