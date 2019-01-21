【奪命鋁窗】窗扇三粒螺絲疑只得兩粒　詹濟南﹕難承托終斷開墮下

尖沙咀美麗華酒店今早發生墮窗事件，奪去內地女性命。驗樓師詹濟南表示，一般窗戶合共有十二粒螺絲，六粒將窗框連接窗鉸，另六粒分別在窗扇頂部及底部，與窗鉸連接。而根據現場照片可見，涉事窗扇其中一邊的三個螺絲孔，一粒螺絲完好，一粒已鬆脫不見，其餘一個螺絲孔疑發霉或沾上油漆而變白，未能確認是否有螺絲。他不排除窗扇未有妥善安裝螺絲或有螺絲早已鬆脫。屋宇署表示，事發前並無接獲美麗華酒店有窗戶欠妥舉報的記錄，正視察酒店的其他窗户有否墮下風險。

窗戶疑一直依靠兩粒螺絲承托

驗樓師詹濟南表示，一窗扇合共有十二粒螺絲，其中六粒將窗鉸鑲進窗框中；另外六粒分別鑲在窗扇頂、底，以連接窗鉸。相片顯示，涉事窗戶其中一邊螺絲孔，其中一孔內仍可見殘存螺絲（圖中位置1），另一個螺絲孔中不見螺絲（圖中位置2），其餘一個螺絲位置發白（圖中位置3），懷疑發霉或沾上油漆，未知是否有螺絲。他不排除窗扇未有妥善安裝螺絲或有螺絲早已鬆脫，而窗戶一直依靠其他螺絲承托，終未能承受而斷開，導致今次事件。

詹濟南又稱，酒店理論上有人定期檢查樓宇安全，包括窗戶，「做開呢行好易睇到（有問題）。」他指，一般人都能夠分辨窗戶螺絲是否損毀，若窗戶很長時間沒有開過，應先留意螺絲有否損毀。若有跡象顯示窗戶有墮下風險，應停止嘗試打開窗戶及立即找人維修。

李漢城：意外相當不幸

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示關注事件，形容這次意外相當不幸，因為屋宇署有規定香港目標樓宇強制驗窗，酒店會按照屋宇署指引驗窗，他稱這次意外屬不能控制範圍。他指，酒店或建築物太舊不等於有問題，若跟足程序檢驗，樓齡不會是問題。聯會明日會通知會員，提醒對方重新安排檢驗玻璃窗，以及要重視定期檢驗玻璃窗的安排。

屋宇署：美麗華酒店無窗戶欠妥舉報記錄

屋宇署表示，事發前並無接獲美麗華酒店有窗戶欠妥舉報的記錄。 事發後隨即到現場進行視察及跟進、檢查相關窗户，以及調查事件成因。屋宇署人員正透過酒店的安排視察該樓宇的其他窗户。由於調查工作仍在進行中，現階段並未能得悉該鋁窗脫落的原因。警方亦已就事件展開調查。屋宇署會繼續跟進及盡快完成相關調查工作。

屋宇署又表示，根據强制驗窗計劃的規定，每年揀選的目標樓宇，會包括不同地區內不同樓齡的樓宇。當局已成立選取目標樓宇諮詢委員會就揀選目標樓宇事宜向屋宇署提供意見，委員會成員包括專業團體、相關非政府機構、物業管理專業人士及區議會代表。考慮的相關因素包括窗戶的狀況、窗戶的維修記錄和窗戶失修的舉報記錄。

周聯僑﹕業主應每5年驗一次窗

工聯會副會長周聯僑稱，一般酒店的窗戶甚少打開，因室內長期開冷氣，長久沒有打開的窗戶，窗鉸甚易鬆脫，一用力推便可能會發生整隻窗飛出去的情況。農曆新年將至，周聯僑提醒市民，若要清潔窗戶時，應該要事先查看窗戶狀況，慢慢推開窗，不宜大力。

是次墮窗的為酒店地方，周聯僑稱，屋宇署2012年推出的強制驗窗計劃涵蓋本港所有樓宇，包括商廈、酒店、貨倉等，只要大廈年齡超過10年，便是會被揀選的目標樓宇。他認為，除了按政府強制驗窗外，業主應每5年驗一次窗，「有啲按政府強制驗完，一有報告交咗上次就算，但第一浸強制驗窗到依家都就7年，其實應該定期保養。」