【法外開恩】出獄在即盼推安樂死　八旬黃伯：受過折磨嘅人先會明

八旬老翁黃國萬因擔心自己離世後，無人照顧76歲的癱瘓妻，前年忍痛以竹製「不求人」壓死妻子，其後自首。早前他承認誤殺罪，1月初獲法官法外開恩判囚兩年，由於黃伯已還柙18個月，扣去假期，估計二月初可以釋放。 香港01記者一度去信予黃伯伯，希望能了解其情況，而黃伯伯則透過立法會議員張超雄向記者轉達訊息，指希望出獄後的生活可以回復平靜。經過一輪還押受審及判刑，黃伯伯感激家人、市民及記者的關心，對於其情況引起社會對年老照顧者的討論，他指：「一個人最困難就係生不如死，我覺得香港要有安樂死。」黃伯伯表示，相信社會未必能接受安樂死，「只有生活有經驗、受過折磨嘅人，先會明白點解我會提出要有安樂死。」他希望社會上能凝聚更多同路人，能令社會可以幫助更多低下階層。

殺中風癱瘓妻 判囚兩年

自76歲的妻子中風癱瘓後，現年81歲的黃伯就不離不棄，照顧妻子的起居飲食，但他擔心自己一旦死去，妻子會無人照顧，於是忍痛以「不求人」壓在她頸上把妻殺死，繼而自首。其實早在案發前一個月，黃伯已寫下遺書，打算殺妻後再了結自己的生命。最後他沒有自殺，選擇自首，望能留住性命，讓公眾知道雙老照顧之苦。法官於月初判刑時指，案件是一個悲劇，可法外開恩。由於被告已被還柙18個月，扣去假期和行為良好可獲的減刑後，可在短期內獲釋。

我覺得香港要有安樂死，咁樣社會就唔使嘥咁多資源，窮人唔使咁慘，我哋唔會有錢請工人，唔會有錢去請三更看護。 黃國萬伯伯

黃伯：希望香港會有安樂死

黃伯知道自己的情況引起社會討論照顧者的問題，故望張向記者及公眾傳達訊息。「有關照顧者嘅問題，我覺得香港要有安樂死，，咁樣社會就唔使嘥咁多資源，窮人唔使咁慘，我哋唔會有錢請工人，唔會有錢去請三更看護。」

即使他知道他提出安樂死會惹來不少負面的聲音，不過他仍然希望香港能有安樂死，「但只有生活有經驗、受過折磨嘅人，先會明白點解我會提出要有安樂死。」

黃國萬伯伯殺妻後，一度想輕生。留下性命，是要控訴雙老困境。（資料圖片）

一個人最困難就係生不如死。 黃國萬伯伯

「老人院係有錢人先會用得起」

他憶述當時跟妻子到老人院的日子「見過有老人家淨係識抖氣，但唔識郁，連說話都講唔到。一個人最困難就係生不如死，我明白螻蟻尚且偷生，但病起上嚟係冇選擇。香港嘅老人服務唔係冇得做，但要係中上階層、有錢人先會用得起，我哋呢啲低下草根階層做唔到。」

我最想係平靜地過日子，做返一個普通人。 黃國萬伯伯

對於將刑滿釋放，黃伯只想「做返一個普通人」，他希望他的生活能回歸平靜。「我嘅故事已經喺法庭公開，希望呢件事告一段落，我亦都透過張議員收到唔少記者邀約訪問，不過我最想係平靜地過日子，做返一個普通人，出返嚟之後暫時唔想見人，亦唔想再提呢件事，希望記者明白，亦都唔希望記者喺我屋外附近等候，否則我都不知道出返嚟之後可以去邊度暫住。」

最後，他希望香港能凝聚更多同路人，能令社會可以幫助更多低下階層。令他們能安享晚年。