【鄭中基演唱會】為配合煙花錯過紅磡站尾班車　千人逼爆巴士站

一連五場的《鄭中基ONE MORE TIME世界巡迴演唱會—香港站》昨晚大年初二（2月6日）來到第三場，由於配合於晚上8時開始的「維港煙花大匯演」，演唱會時間延至晚上9時半才開場，完場時間同樣順延，不少粉絲因而錯過紅磡站尾班車，一度有千人逼爆巴士站，場面如行花市般「墟冚」，幸捧場客早有心理準備，加上仍有多條巴士線及通宵巴，未有釀成混亂。

大年初二晚8時開始的「維港煙花大匯演」歷時約23分鐘，「暴龍哥」早前已透露，昨晚的演唱會延至晚上9時半才開場，配合粉絲睇煙花賀歲。至今日年初三（2月7日）凌晨約零時半完場後，大批粉絲離開，但由於紅磡站尾班車於零時25分開出，同一時間大批粉絲須搭巴士離開，令站頭一度「擠提」，幸有多條巴士線疏導，未有影響大家興致。

數十名粉絲散場後等候「暴龍哥」現身，鍾先生早有心理準備完場後會較擠擁，「放完煙花先開始，所以咪晏咗。」為見偶像一面，即使不清楚其現身時間，仍甘願留守紅館外，「等緣份咋！」幸未幾鄭中基即現身，答謝粉絲。

鄭中基於散場後現身答謝粉絲。（賴南秋攝）