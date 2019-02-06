【鄭中基演唱會】情歌王子變喜劇演員　原來係因為一個轉捩點！　

「我間中飲醉酒，很喜歡自由，常犯錯愛說謊但總會內疚」相信只要看到這句歌詞，大家都可自自然哼出整首歌，這首歌正是鄭中基其中一首代表作《無賴》。歌手出身的Ronald，唱紅過不少耳熟能詳的經典歌曲，近年偶然唱幾首歌，大家都讚嘆他的唱功依然，封他是靚聲王。 唱而優則演，他在電影界留下一個個令人印象深刻的角色，蟹仔﹑Mandom﹑暴龍哥等等，都足以證明他在喜劇方面的發展有多出色。大家可能會以為他是天生的笑匠，但原來他的喜劇細胞是後期才被發掘出來，才能成為如此受歡迎的喜劇演員，令事業再上一層樓。

鄭中基有一把靚聲，1996年出道後唱過不少好歌，再加上爸爸的關係，當年在樂粗壇發展得很不錯。

鄭中基是歌手出身，1996年出道後，因為聲底好﹑歌藝有水準，當時被外界封為張學友的接班人，再加上父親是唱片公司總裁，所以一切都發展得相當順風順水。作為歌手的他贏在起跑線，96年出道第一張專輯已經能請來張學友合唱主打歌，風頭一時無兩。但後來在2000年，因為在飛機上醉酒鬧事﹑襲擊空姐的事令事業走下坡，形象插水。

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眨下眼《龍咁威》已經是十多年前的作品，當年龍威與夢中情人憫情（鄧麗欣飾）擦出不少火花。

因為一件臭豆腐轉型做搞笑演員？

直至2003年，他轉型成為了喜劇演員，沒想到就成為了其事業路上的轉捩點。「我開發他的喜劇細胞嗎？我覺得Ronald份人幾好笑，有一次我在一個演唱會的後台，我見到他在吃東西，他接着就說臭台腐來的？」谷德昭說。正正就是那個時候，谷德昭覺得他幾幽默，即使那個時候Ronald都沒怎麼拍過喜劇，但谷德昭覺得他有這個才華，就跟他說有機會一齊合作拍部喜劇吧！

Ronald可說是靠搞笑電影再次發圍，殺出自己的喜劇之路。當年他的喜劇細胞慢慢被發掘出來。之後谷德昭就找他拍了《行運超人》，拍住梁朝偉、楊千嬅，飾演反派算術高手「斷蟹」一角，扮女人那場戲簡直笑到大家反肚。Ronald更憑《行運超人》獲提名第23屆香港電影金像獎最佳男配角，絕對是走喜劇路線的好開始。

當年鄭中基出了「飛機事件」，谷德昭因為一次偶然在後台看到鄭中基覺得他夠好笑，於是就決定跟他一起拍喜劇。

《行運超人》中那位算術高手「蟹仔」，拍住梁朝偉、楊千嬅，扮女人一幕真的笑到觀眾肚痛。

另一部同樣由好拍檔谷德昭執導的《龍咁威2003》，可說是為Ronald度身訂造，他在戲中演嬌生慣養的富二代「龍威」，父親為了改變他，讓他到學堂受訓，最終在警隊中重拾勇氣。電影中最深刻的一定要數《警訊》一幕，多年後翻看依舊笑爆嘴。2005年，再開拍續集《龍咁威2之皇母娘娘呢?》，「雲吞溝麥精」變「吞精」那幕又是另一經典。早前有指鄭中基將會率原班人馬開拍第3集《龍咁威》，更會親自執導電影，消息一傳出大家就相當好奇龍威、吳樹喜和黃金舟十多年後會怎樣跟大家見面，會否再有《警訊》騙案？

相信不少影迷都將暴龍哥跟鄭中基劃上等號，全因戲中角色性格鮮明，Ronald又演活多一個喜劇角色。

大翻身兼衝上事業高峰

從此，Ronald的形象就跟搞笑﹑扮鬼扮馬扯上關係，《金雞2》的陳沙士﹑2004年《我要做Model》的Mandom﹑2012年《低俗喜劇》的暴龍哥都是他的代表角色。觀眾甚至將那位充滿廣西口音和熱愛騾仔的「暴龍哥」和鄭中基劃上等號，而Ronald亦憑《低俗喜劇》，榮獲第32屆香港電影金像獎最佳男配角獎及第49屆金馬獎最佳男配角，令其電影事業登上最高峰。

《低俗喜劇》把杜汶澤和鄭中基齊齊帶上事業高峰，二人早在《行運超人》已合作過。

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獲獎後，Ronald曾經承認自己一出道給人的印象不是很好：「因為我爸爸是唱片公司老闆，我唱咗幾首歌就自以為好叻，而我亦冇令大家跌眼鏡不時出事。」之後Ronald表示，自己得到很多人鼓勵，放下唱歌開始做演員，從零開始，一路而來被罵過不少，但一直堅持下去。最後他亦如願翻身，成為一位成功的喜劇演員，香港笑匠代表之一。

雖然鄭中基這次在《大樂師．為愛配樂》中不是演拿手的搞笑角色，不過很多影迷看過戲後，都指很喜歡這個故事，電影除了獲金像獎多項提名，更於日本福岡國際電影節獲觀眾賞大獎。

為新作瘋狂操肌

去年Ronald憑電影《大樂師．為愛配樂》首次獲提名金像獎最佳男主角，與古天樂、劉德華等人爭影帝，但這次他不是演自己最拿手的搞笑角色，而是一位好勇鬥狠卻很有音樂天分的古惑仔。雖然最終沒有奪得影帝，但因為主唱戲中主題曲《沒聽過的歌》而榮獲最佳原創電影歌曲，亦都因此令很多歌迷開始想念他的歌聲，希望他重返樂壇唱多一些好歌。

另一邊廂，影迷都很期待他將帶來更多電影作品。去年Ronald在金像獎撐住拐杖行紅地氈，他表示在泰國拍戲時弄傷，後期見到他在facebook上載一張背肌相，Tag上戲名《阿龍》，相信他就是因為拍這部戲受傷。有指他花了半年時間操fit，新戲角色是一個與女兒相依為命的爸爸，因女兒意外被拐子集團擄走而踏上復仇之路，單睇劇情已夠人期待！