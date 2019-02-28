【赴台偷貓】譚文豪陪同貓主報海關　質疑香港邊境檢疫能力

早前懷疑有港女赴台偷貓，繼而佯裝孕婦偷運兩隻波斯貓回港。貓主張小姐於2月19日來港跟進事件，今日（28日）她於立法會議員譚文豪陪同下到海關報案。譚文豪表示，由於漁護署沒有拘捕權力，加上有關貓隻未有經過檢疫便進入香港，需海關協助執行相關法例。

譚文豪指，疑犯偷貓及非法運貓到港證據實在，對於香港執法部門至今仍然未有採取任何行動表示遺憾，「究竟香港把關能力去到邊？」他指對方佯裝孕婦，香港的檢疫是否出現漏洞，有關部門是否應反省出現甚麼問題，希望外國傳媒不會認為香港「冷對待」或有法不依。貓主張小姐表示，至今仍未收到警方任何通知，稱「我已經做咗我可以做嘅嘢。」

譚文豪又指，正與民航處聯絡，了解事件有否違反民航條例。他稱航空公司有責任確認孕婦的健康安全，例如懷孕超過多少星期後不能乘搭飛機，或需出示醫生證明才能上機，需要了解航空公司當日有否跟足程序，而且有動物出現在機艙，或違反民航條例及需要通報。貓主張小姐指，當日事發後看過閉路電視，相信是對方偷貓，形容對方行爲經過精心策劃。她又稱貓舍的位置治安良好，事發後感到很震驚。

貓藏懷內扮孕婦 港女成功避海關

年初一（5日），一名姓李本地女子於遊台期間疑闖入新北市三峽區一間貓舍，隨後以美工刀劃破貓舍紗窗，偷走兩隻共約9萬元的白種波斯貓，得手後直奔機場，過關時將貓隻藏在懷內，佯裝孕婦成功避過海關。及後貓舍主人張小姐翻查監視器，懷疑貓隻被偷，並於19日到港跟進處理。