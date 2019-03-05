【西九奪命車禍】 西隧兩處出錯　無力阻止奪命車禍　

西九龍公路昨晨（5日）發生奪命車禍，涉事路段屬西區海底隧道管制範圍，西隧今日繼續解畫， 表示管制範圍已設置151部交通監察閉路電視攝影機，惟意外位置在CCTV後方300米，沒有拍到貨車死火位置，西隧又表示，當接獲市民轉告壞車消息後，巡邏車7分鐘內到達現場。根據西區海底隧道服務目標，公司職員會在3分鐘內抵達事故現場，且會在6分鐘內將車輛移離事發現場。兩個錯誤，無力阻止奪命車禍。

西隧兩處出錯，無力阻止奪命車禍。

搶救車7分鐘後抵現場 較服務承諾遲4分鐘

西隧巡邏車和搶救車遲到，事故同時發生。據了解，貨車司機同在車上的妻子向警方表示，昨早9時10分貨車駛至上址壞車。其後9時18分，西隧管道內發生4車相撞意外，根據運輸署網頁，上午9時49分發出有關意外的交通消息，提醒駕駛人士小心駕駛。西隧表示，昨早約10時12分有市民告知，有一輛貨車於意外地點停下，控制室馬上把高架訊號紅燈亮起，並派出巡邏車和搶救車，於7分鐘內到達現場協助處理。根據西區海底隧道網頁的服務目標，公司職員在3分鐘內抵達隧道管制區域內發生事故的現場，在平均少於6分鐘內，將車輛移離事發現場，而且發生事故後兩分鐘內，會透過無線轉播系統通知隧道使用者。

巡邏車有職員協助指揮交通

有業內人士表示，政府管理的隧道，與營辦商有內部指引處理交通事故。一般來説，隧道會有巡邏車隨時預備出動，做「先頭部隊」第一時間抵達現場。內部指引說明，任何事故發生後2分鐘，職員需要駕駛巡邏車到達現場。巡邏車上會有警告牌、警示燈、雪糕筒等，提醒駕駛人士有事故，職員亦會協助指揮交通。事故後5分鐘，搶救車需要到達現場並吊走車輛，車較大如雙層巴士或重型貨車，則需在12分鐘內吊走。業內人士表示，正常最好打999，警察會協助，但隧道收到通知都會到場指揮交通。

151部閉路電視 影不到壞車

西隧又表示， 西隧範圍已設置151部交通監察閉路電視攝影機，惟意外位置在CCTV後方300米，交通監察閉路電視攝影機沒有拍到貨車死火及交通意外位置。有業內人士表示，「閉路電視影不到不出奇」，因為隧道管制範圍靠閉路電視監察，閉路電視看不到的地方，會由駕駛人士通知，所以「可能遲左」，但不評論1小時「是否太遲」。他又表示，曾經問過「管制範圍意外幫唔幫」，運輸署都表示可提供協助，以免影響交通及道路使用者安全。