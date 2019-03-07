【西九奪命車禍】 西隧再解畫三「不幸」　稱意外位置鏡頭無轉動

西九龍公路周一（4日）發生奪命車禍，一輛城巴於西隧管理範圍內撞向一輛死火貨車，造成2死16傷。西隧早前回覆查詢時曾指管制範圍已設置閉路電視攝影機，意外位置在攝影機後方300米沒有拍到貨車死火。惟說法被運輸署反駁，肇事位置有閉路電視鏡頭覆蓋不涉及盲點問題，要求西隧提供報告。 事發第四日，西隧終再發聲明解釋事件，文中三表「不幸」，包括承認攝影機鏡頭能覆蓋貨車故障地點，不幸事發時鏡頭未有轉動到肇事方向；又指公司有人員定時巡邏，不幸貨車故障時正巡邏其他地方；另外人員知悉事件後經連翔道7分鐘趕到，不幸於到達前剛發生意外。西隧指會考慮改善措施及檢討事件，配合運輸署建議。

一不幸：鏡頭需180 度轉向

西隧今日（7日）晚上發聲明指，公司共設置151支電子鏡頭覆蓋管道內及隧道範圍，當中約70 支鏡頭須轉動以改變攝錄方向，以便了解有關範圍路面狀況及安排應變措施或救援行動。而覆蓋涉事貨車發生故障的地點的鏡頭，屬需作180 度轉動以改變攝錄方向的鏡頭，西隧指不幸於事發時，電子鏡頭未有轉動到肇事方向。

二不幸：巡邏人員正巡邏其他地方

聲明內又指公司每日會定時派員進行固定路線巡邏，但不幸當貨車發生故障時，巡邏人員正於隧道範圍其他地方巡邏，因此未及發現故障貨車並提供支援。

三不幸：支援人員經連翔道到場 到達前剛發生事故

據了解，事發時貨車司機同在車上的妻子向警方表示，於9時10分貨車駛至上址壞車，惟西隧早前表示於10時12分接獲市民舉報，於7分鐘內到場，但意外於10時19分同時發生。西隧今於聲明指當巡邏人員接獲貨車發生事故通知後，支援人員立即派車趕赴現場，由於肇事現場是由連翔道接入隧道管制區域，到達現場需要經連翔道南行至管制區，因此支援人員已盡快於7分鐘內趕到發生事故地點，更不幸是該交通事故在巡邏人員到達前剛剛發生。

會認真檢討事件 已聯絡死者家屬

西隧表示正考慮一系列改善措施，包括提升閉路電視效能，引入更有效率系統，及增加掃描次數，又指會加強路面巡邏安排，包括提升巡邏密度，及於隧道範圍內增設更多指示牌，告知駕駛人士緊急聯絡方法，倘發生事故可以及早通報控制室人員處理。西隧稱已聯絡死者家屬，在不涉及責任問題下提供可行協助，代表亦計劃到醫院探望傷者，致以深切慰問，又指高度重視營運安全，會認真檢討事件，配合運輸署建議完善隧道營運安排。