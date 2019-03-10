【教師墮樓】穿紅衣墮樓　控高層用人唯親　教師執位風暴冰山一角

一抹紅裳，在天水圍李東海小學墮落，該校圖書館主任林老師，本周三（6日）穿紅衣墮樓，以死控訴長年工作受壓鬱結。她的離世，揭開這所小學背後的亂象，高層疑施壓逼她請辭，騰出其學位教師職位，以晉升仍是文憑教師的「自己友」。事件或許是教育界的冰山一角，業內人士直言，此情況在日後政府推行教師職位全面學位化後，恐有恃無恐。周日（10日）下午，東華三院將在校內為林老師打齋超渡，但林老師的悲歌，在校內已引起職員憤慨，一場超渡，是否可以化解？

據了解，林老師身穿紅衣在校內墮樓身亡。(資料圖片)

墮樓身亡的圖書館主任林老師。(資料圖片) 死者為助理小學學位教師 消息人士向香港01透露，墮樓身亡的圖書館主任林老師，其職位原來是助理小學學位教師（A.P.S.M.）。墮樓前一周，她帶病被校長羅婉儀急召回校，事緣工作問題，高層要求她寫悔過書及自動辭職。數日後，有人不滿悔過書內容，要求她重寫及再逼她辭職。林老師哭着早退回家。至周六（9日）清晨，她穿上紅衣，在校園六樓一躍而下，以死控訴「職場欺凌」。 高層欲逼老「學位元老」 擢升文憑親信 消息人士指出，校內高層希望逼走身為助理小學學位教師的林老師，騰出職位，擢升較年輕、仍是文憑教師職位的「親信」。亦有傳言指，李東海小學有「大肚班」，面對縮班問題，校長希望保住年輕老師，於是逼走舊一批教師。而林老師是圖書館主任，面對的壓力更大。

東華主席王賢誌出席打齋超渡

為悼念林老師，周日上午11時45分，東華三院主席王賢誌主席、韋浩文校監及蘇佑安總監將訪校慰問校內老師，而下午2時30分，東華三院會為林老師安排打齋超渡儀式，家屬亦會出席。據悉，校方已召全體老師出席，惟有教職員將拒絕出席。

林老師以死控訴長年累月的打壓。(資料圖片)

林老師以死控訴高層打壓，或許並非個別事件，背後隱藏全港小學的內部暗湧，揭示小學校長獨大，如同「山寨王」的問題。

「全面學位化」多年未推行

業內人士分析，教育局按照班數決定小學基本教師編制，當中分了「文憑教師（C.M.）」及「助理小學學位教師（A.P.S.M.）」，以24班的小學為例，助理小學學位教師有21人，文憑教師有10人。文憑教師原是用於聘請未有學位的教員。其職級、待遇較助理小學學位教師差。及至1992年大學先後開設教育學士課程，教師的資歷早已提高，現時絕大部分的教師都持有學位。由於未能與時並進，「全面學位化」多年未推行，故部分持學位的教師只可任職文憑教師職級。

校長不可輕易解僱老師

由於小學中層管理人手不足，本是基層職級的助理小學學位教師便等同於「主任」級別，負責校內行政工作。如果文憑教師可轉為助理小學學位教師，便等同晉升。其薪點、職權、工作量亦會提升。不過，即使資助小學校長有權力招聘及解僱老師，但受到教育局的《教育規例》及《資助則例》規限。學校要解僱老師，必須經校董會通過撤職，以及必須具有適當及充分的理由，並兩度書面警告教師仍未改善後，方可解僱教師。該教育界人士指出，正因如此，校長不可輕易解僱老師，便以不同方法向學位教師施壓，以騰出空缺，晉升自己的親信。

他續指，特首林鄭月娥發表施政報告，指2019至2020年中，中小學教師職級將全面學位化，但他認為，即使日後所有教職位皆變為「學位教師」，仍然會有類似今次個案相似的情況發生，「唔一定同全面學位化有關連，因為一間小學仍會有中層級別，如果校長覺得個老師唔順眼，想捧新兵，都係會不斷挖苦老師，係山寨王，涉及校長操守問題。」