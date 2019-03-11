【露宿者猝死】出獄兩周　友人拍唔醒　43歲無家者南昌站隧道猝死

男事主當場被證實死亡。（賴雯心攝）

今日（11日）早上近7時，深水涉南昌站C出口通往南昌邨的一條隧道，一名姓鄧（43歲）男性露宿者被發現昏迷不醒，救護員抵達後證實他已死亡，毋需送院。警方在現場調查，將案件列作「屍體發現」處理。現場遺下死者的床褥及其他物品。現場消息指一名女友人曾嘗試拍醒事主但不果，於是報警，據指男死者43歲，出獄約兩周，過往亦曾在該處露宿。

有露宿者表示，附近有貴價新樓盤快入伙，「幾百萬層樓，點會比我地繼續留喺度吖」，預料即將要另覓住處，並指他們本來在於深水埗附近的天橋底聚集，後來被趕走，於是到上址露宿。