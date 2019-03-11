【露宿者猝死】出獄兩周　友人拍唔醒　43歲無家者南昌站隧道猝死

男事主當場被證實死亡。（賴雯心攝）
今日（11日）早上近7時，深水涉南昌站C出口通往南昌邨的一條隧道，一名姓鄧（43歲）男性露宿者被發現昏迷不醒，救護員抵達後證實他已死亡，毋需送院。警方在現場調查，將案件列作「屍體發現」處理。現場遺下死者的床褥及其他物品。現場消息指一名女友人曾嘗試拍醒事主但不果，於是報警，據指男死者43歲，出獄約兩周，過往亦曾在該處露宿。
有露宿者表示，附近有貴價新樓盤快入伙，「幾百萬層樓，點會比我地繼續留喺度吖」，預料即將要另覓住處，並指他們本來在於深水埗附近的天橋底聚集，後來被趕走，於是到上址露宿。
現場遺下死者物品。（賴雯心攝）
板間房環境惡劣 不少人寧露宿
社區組織協會幹事吳衛東表示，當局驅趕聚集於同區通州街及欽州街的露宿者，導致露宿者四散，往附近找住處。吳衛東又指出現場更生人士面對宿舍不足的情況，出獄後暫住宿舍最多半年便要離去，不少板間房環境惡劣有木蝨，部份人不願居住，寧願在外露宿。吳衛東建議有關宿舍最少可住滿兩年或以上，協助釋囚展開新生活；露宿者若有需輪候社會房屋，更往往因其單身的身份，輪候次序比家庭身份排得較後，而政府應主導讓有需要的露宿者可盡快上樓。
今年2月，彩虹道街市及熟食中心對開位置有露宿者猝死。（資料圖片）
本年第三宗露宿者猝死事件
本港過往亦曾發生釋囚猝死街頭事件，2017年7月19日，通州街公園一名40多歲的男子昏迷，當場死亡，據公園內其他露宿者透露，死者剛出獄不久。本港今年（2019）年初亦發生多宗露宿者猝死街頭事件，1月30日，一名姓張的七旬男露宿者被發現倒臥在深水埗港鐵站對開位置，救護員證實他當場死亡；2月6日年初二，黃大仙彩虹道街市及熟食中心對開，一名40多歲的男露宿者倒臥地上沒有反應，案件列作屍體發現案。
死者遺體被仵工移走。（賴雯心攝）