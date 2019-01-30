【拾荒伯猝死】野宿十年　孤單張伯　渠邊猝死　身上僅餘1500元　

早上繁忙時間，深水埗港鐵站外人流如鯽，卻無人注視在渠邊躺下的張伯。據說張伯在深水埗露宿逾十年，附近的小販和街坊說，他平時拾荒變賣，寒天下衣衫單薄，執食物充飢，沒什麼朋友，很孤獨。直至十時許，方有途人發現，窩居渠邊狹縫的張伯，沒有反應。撒手人寰，張伯身上只剩下1500元、一張身份證，和一對人字拖。野宿十年，猝死街頭，他的名字叫張顯枝，享年78歲。

伯伯倒斃於花槽與凳之間，渠邊旁的狹縫。（梁銘康攝）

深水埗街坊翁生，認得張伯生前常穿的拖鞋。（梁銘康攝） 深水埗街坊翁先生說，他認得張伯生前常穿的拖鞋。他指張伯伯露宿長達十年，從前於通洲街天橋底下露宿，近四、五年才於北河街露宿，但一般都很少在地鐵站附近露宿。他形容伯伯一向衣衫單簿，「冇乜著衫，天氣凍都著好少衫，唔會唔著鞋，會著拖鞋。」翁先生指，張伯之前精神不俗，但近來看見他「好似冇咩精神，多數見佢都訓。」他又說張伯從來都不會跟人打招呼，印象中只有一、兩位朋友，形容他很孤獨。

翁生指，張伯一直以來靠執電線再轉售維生，不會執垃圾但會執食物。張伯的「家檔」則停南昌街休憩公園。「家檔」是張伯的手推車，由數塊尼龍布、被子再用繩綁實，裏面有他的個人用品、電線及雜物。而南昌街休憩公園，有不少這些「家檔」。

張伯很少會到地鐵站附近拾荒，但會問路人拿食物，亦會於附近執食物。（梁銘康攝） 問路人拿食物、街邊執食物 另一名深水埗街坊婆婆華女稱，今早8、9時看見張伯在，以為對方正睡覺所以未有上前打擾。之後有人看到張伯身體變硬了，才知道原來他已離開人世。華女指最近10天才看到張伯出現在地鐵站附近，但不太精神，「可能年紀大有病掛」。華女指張伯沒有太多雜物，只會一個人坐在這裡，從不跟人談天。 她指張伯很少會到地鐵站附近拾荒，但會問路人拿食物，亦會於附近執食物。

露宿者宿位長期不足

關注露宿者情況的社區組織協會幹事吳衛東指，本港露宿者的宿位情況不足，本港2013至2014年有746名露宿者，至2017至2018年上升至1127名，增幅約五成。另外，由於露宿者人數按年上升，但宿位依舊不足，只是由202個增至220個，增加約10%。吳衛東稱，由於外展隊的人手不足，政府未有對此增撥資源，對露宿者的服務人手及資源遠超需求。

