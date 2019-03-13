【南丫島撞船】漁民夫婦周日最後露面　家人盼內地當局助打撈

一艘本港漁船，在南丫島對開的香港水域外與一艘內地運油船相撞，相信漁船當場沉沒，船員失蹤。據漁業界人士透露，漁船由一對六旬何姓夫婦擁有，兩人過去40多年以出海捕捉泥鯭為生。兩人周日(10日)在住所露面後便告失蹤，女兒憂與昨撞船有關，今日報警尋父母。有認識何氏夫婦的漁民透露，由於出事水域不屬香港，失蹤者女兒希望內地當局可幫助打撈，將父母帶回家。

警方今早到香港仔避風塘一帶調查。（陳蕾蕾攝）

失蹤漁民何玉祺表哥：表弟很勤力

懷疑失蹤的漁民夫婦為66歲的何玉祺及62歲的羅蘇妹，何玉祺的表哥華叔指，何氏夫婦的女兒今早前往警署報警，現時未聯絡到女兒。華叔稱，整個家族都是做漁民，表弟很勤力，過去一直在內地湛江一帶捉泥鯭，失蹤夫婦育有一對子女，但沒有子承父業做漁民。

夫婦倆過去40多年以捉泥鯭為生

國際漁業聯盟主席楊潤光稱，出事的漁船為一艘泥鯭艇，他認識何玉祺已近40多年，夫婦倆以捉泥鯭為生。出事地點一邊為內地水域、一邊為本港水域，相信漁船被撞後當場沉沒，兩人隨即失蹤，「冇可能游到」，楊透露，涉事夫婦的兒子正由澳洲聲回港。楊潤光表示，今早有聯絡消防處，對方稱有與內地救援中心聯繫，現時內地派了兩、三艘船幫忙處理。

家人盼內地當局幫忙打撈

另一漁民黃中明則稱，今早何氏夫婦的女兒在其姨媽陪伴下前往警署報警，由於兩人有機會漂去內地水域，家人希望大陸當局可以幫忙打撈，將何氏夫婦帶回家。

由於涉事地點非本港水域，根據海事處的資料，若搜救事件發生在國際水域內，海上救援協調中心便會依靠在肇事船隻附近的商船或漁船及政府飛行服務隊的幫助，也會考慮向其他包括越南、菲律賓、國內和台灣等地的搜救中心提出要求協助。

漁船與內地運油船昨在南丫島對開水域相撞。（資料圖片）

警方今日接獲何氏夫婦36歲的女兒報案，指父母周日(10日)晚上在香港仔鴨脷洲大街一單位內最後露面後便告失蹤，懷疑他們的失蹤與昨日早上於南丫島圓角以南對開海面發生的撞船意外有關。

何玉祺身高約1.6米，體重約55公斤，中等身材，蓄短黑髮；羅蘇妹身高約1.5米，體重約60公斤，中等身材，蓄長直黑髮。

警方現正進行調查，並會與相關政府部門及漁民團體保持緊密聯絡。任何人如有該失蹤男女的消息或曾見過他們，請致電3660 8730與水警總區人員，或與任何一間警署聯絡。