【體育堂猝死】中四男生親友殮房認屍　傷心痛哭

肖母與與親友相擁而哭。（潘安奇攝）

昨（12日）早上10時許，19歲中四男學生肖葉濤，在城門谷公園上體育堂踱步期間，突然不適暈倒，送院搶救不治。今（13日）早上10時許，死者十名親友前往葵涌公眾殮房辦理認屍手續，逗留一會後，眾人同時步出殮房，死者母親傷心痛哭，需要同行親友攙扶離開，期間肖母與親友相擁而哭。

死者母指責校方知兒子不可運動

猝死的19歲中四男學生肖葉濤，於去年中在學校內無故暈倒，被送往仁濟醫院檢查後發現其心臟有問題，問題不大，但需定時食藥及覆診，當時醫生提醒他不可以做劇烈運動。雖然當時醫生未有發出證明書，但她已將覆診文件交予校方，雙方亦簽了聲明書指兒子不可以上體育堂，詎料兒子最終竟在體育堂中猝死。

康文署回應指，昨日（三月十八日）上午約十時，一名男子在本署轄下城門谷公園跑步期間暈倒，場地職員接獲其同學通知後，隨即報警及攜同場內的自動心臟去顫器趕往現場提供協助。事主的老師曾為傷者進行心肺復甦法及使用自動心臟去顫器進行急救。該名暈倒男子隨後由到場救護車送往仁濟醫院治理。 事發的城門谷公園及鄰近的城門谷運動場共設有三部自動心臟去顫器，以便在有需要時讓曾接受操作自動心臟去顫器訓練的人士使用，當中包括場地職員和公眾人士。

過去半年運動猝死事件

● 2018年11月13日

名校皇仁書院一名中一男生上體育課期間，於操場緩步跑後突然暈倒，被送往律敦治醫院救治，惟其後證實不治。

● 2018年11月17日

一名55歲男子偕友人於鞍駿街馬鞍山體育館內打羽毛球期間突然暈倒，抵院搶救後證實不治。

● 2018年11月28日

一名61歲男子於跑步機練跑時暈倒，送往明愛醫院治理，最後證實死亡。