【教師墮樓】憶林老師令頑石點頭　舊生：首次覺得老師關心學生

海天一片，宏播仁風，屬校遍港九。 有教無類，作育英才，歷史最悠久。 東華三院校歌柔揚於54間屬校。在天水圍東華三院李東海小學舊生眼中，宏播仁風、有教無類、作育英才，正是舊生對墮樓輕生林老師的印象。回憶中的林老師，總是「笑笑口」，舊生陳小姐（化名）憶述，一次默書作弊，被林老師發現，老師孜孜不倦，細心了解，好言安慰，那是她「第一次覺得老師真正關心學生」。

佢邊攬住我安慰，一邊自己喊出嚟。

第一次覺得原來有老師真正關心學生 東華三院李東海小學2002年畢業生

林老師春風化雨，縱使學校未安排公眾致意，不少家長自發獻花。（潘安奇攝） 用心了解 安慰學生同流淚 林老師當年教導陳小姐小六中文科。一次中文默書，陳小姐（化名）作弊被林老師發現，放學留堂難免，結果卻出乎意料。「佢想了解我點解出貓，我同佢提起屋企當時有唔開心嘅事發生，如果默書無100分，媽咪會嬲我。林老師聽完一邊攬住我安慰，一邊自己喊出嚟。」林老師的眼淚感化學生，至今未忘。

呢排都成日諗起當時佢安慰我嘅情景。

笑容滿面、說話溫柔，是舊生陳小姐對林老師的最深形象。回憶往事難忘這位好好的老師，悲劇發生後，她既傷心又憤怒。憤怒，因投訴機制形同虛設。憤怒，因校長及校方反應冷血。舊生們如今希望有機會向良師最後致意，可惜不得其門而入。

舊生寄望東華三院還林老師公道

事到如今，陳小姐對校方已無寄望。她說：「校長出嚟交代已經無意思，只係喺大家傷口上撒鹽，亦都唔想聽校長用藉口推卸」，作為舊生，她唯有希望東華三院還林老師一個公道。東華三院正成立獨立調查委員會調查墮樓事件，陳小姐希望，若調查結果涉及校長對老師施壓，理應對校長作出處分，而非調校長去另一間小學，擔心「會有另一位林老師嘅慘劇發生。」除此以外，她促請東華三院改善投訴機制，長遠幫助可能面對同一情況的老師。