【港鐵撞車】動員過百工人扶正列車　工會：無訓練處理嚴重脫軌

港鐵周一（18日）發生通車40年來首次列車相撞事件，荃灣線兩輛列車於測試新訊號系統的後備系統期間相撞，事發後列車嚴重損毀脫軌，荃灣線中環至金鐘的列車服務一度暫停，意外發生後消防及港鐵職員連日進行搶修，43小時後終於昨晚（19日）成功將列車扶正。 港鐵工會指出，過去未曾出現過列車偏離路軌如此嚴重的情況，職員未曾有過經驗及訓練處理如此嚴重的列車移位，對維修同事很大考驗。

2019年3月18日凌晨3時左右，港鐵中環站荃灣綫進行試車期間，兩列列車突然發生碰撞（資料圖片）

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動員過百人 24小時輪班搶修

香港鐵路工會聯合會主席林偉強指，今次事故中動員百多名維修同事，包括基建維修、車站維修及車輛維修三組同事，大部分荃灣線維修同事被抽調到中環站，李偉強指如果當時荃灣線其他站發生故障就要其他線同事支援，由於維修同事平日主要通宵上班，事故發生後同事要24小時輪班工作，部分或要加班至近12小時，「基本上你叫我（同事）做，我哋唔會計較，一有事個個幫手就去到盡，希望搞掂件事盡快開到車」。

未有經驗及訓練處理嚴重移位

談到搶修行動難度，林偉強指事故現場管道窄、空氣差、燈光不足，維修同事更要將器材包括「大唧」及木板等由路面搬到月台，再徒手將器材搬到百多米外的管道現場。林偉強又稱按過往經驗，未有處理過如今次嚴重的列車移位，就算職員日常訓練，也只是處理移正1至2呎的移位，今次的移位如此遠及傾斜，對同事為一個很大考驗，最終幸獲消防處協助，以儀器逐少唧高並固定再逐步移正列車。林偉強指移正後，列車車轆用轆轆套住，只能以慢速拖行，估計今晚同事會嘗試將列車拖回車廠。

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6小時升高720mm屬正常

香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁表示，昨晚扶正移離列車過程艱難，由於管道太窄，無法用車廠常用的大型器材唧起列車。如果平日維修工人需要於車底維修，港鐵車廠內設有類似剷車的起重機，可以將車卡升起，另外車廠亦有一段路軌下方設為中空，可以讓工人於路軌下維修車底。杜廣仁又指雖然亦有器材可以用於管道內唧起列車，但一定不能升到今次消防處的器材般高度，而且使用時十分麻煩，不時需要固定列車。杜廣仁指今次消防處用6小時將車廂升高720mm屬正常，因為每升高少許就要先固定好列車，否則有機會會反車或傾向另一邊做成危險。