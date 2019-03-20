【港鐵撞車】實測荃灣綫列車流暢駛入中環站　乘客憂再生意外

周一（18日）荃灣線的兩列車，測試新訊號系統的後備系統時相撞，荃灣綫中環至金鐘的列車服務暫停。經過逾兩日搶修，至周三（20日）凌晨復修工作完成，列車服務恢復正常。香港01記者實測列車服務情況，今早繁忙時間，中環站及金鐘站陸續恢復人流，荃灣綫來往中環至金鐘站，列車服務大致順暢，有港鐵職員於月台維持秩序。至早上十時許，有警員到中環站及金鐘站內戒備。

香港01記者實測列車服務情況，今早繁忙時間，中環站及金鐘站陸續恢復人流，荃灣綫來往中環至金鐘站，列車服務大致順暢（鄧詠中攝）

對於港鐵有列車相撞意外，有乘客擔心新系統再生意外，希望港鐵公司加強監管及測試。乘客唐先生表示，他於深水埗乘港鐵中環返工，今早他提早15分鐘出門口，他認為今日行車大致暢順，「我覺得（系統維修監管）要加強，因為人身安全要緊！」至於另一名女乘客表示，她於彩虹站乘車至中環站，「我覺得改善工程應測試好，之後先再去試驗，如果撞車時有乘客係到，就好危險！」

乘客唐先生表示，他於深水埗乘港鐵中環返工，今早他提早15分鐘出門口，他認為今日行車大致暢順。（鄧詠中攝）

今早港鐵車務總監劉天成會見傳媒，他指工程人員將偏離兩個轉向架，成功放到鋼軌上。（余俊亮攝）

兩架肇事列車 暫放金鐘側線

港鐵車務總監劉天成今早見傳媒指，昨日（19日）晚上11時，工程人員將偏離兩個轉向架，成功放到鋼軌上，並感謝消防員對港鐵的協助。由讀者提供的影片可見，當時肇事列車被拖離正線，隧道內有逾百名人員協助。劉天成稱，兩輛肇事列車暫時已放在金鐘側線，維修人員檢查軌旁發現有設備損壞，包括訊號箱損毀及有一部分電纜磨花，預料晚上非行車時間，肇事列車會送回車廠作維修。

馬時亨：會查到水落石出！

港鐵主席馬時亨今早於中環站視察情況時表示，已成立調查委員會，供應商亦會派人參與調查，現需時研究再作下一步決定，「可以同大家承諾，會查到水落石出，同埋一定以安全為第一！」馬時亨強調，舊有系統是非常安全，但新系統出事後公司很緊急，需以安全為首，「一定要研究晒所有問題，先會畀佢投入運作。」馬續指，新系統會於完成安全情況下，才會推出使用，希望市民可以放心。