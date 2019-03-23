【教師墮樓】追思會悼林老師　關注組指圖書館主任工作不受認同

天水圍東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠於校園墮斃，事件發生至今引來教育界及社會大眾的關注。今日，教育界圖書館主任職能關注組及優質圖書館網絡，聯同近50名圖書館主任為林老師舉辦追思會及圖書館主任集思會，於會上圖書館主任探討如何舒緩工作壓力、校內角色探討等。立法會教育界議員葉建源於追思會上稱，悲劇反應了兩大問題，包括校本管理、及圖書館主任角色模糊。

追思會開始前，出席者為林老師默哀一分鐘。優質圖書館網絡主席熊銘指，現時本港有超過1,200名圖書館主任，除了管理圖書館及推廣閱讀，有超過五成圖書館主任需要兼教其他科目。除了要兼教不同科目，有時更要負責不同的雜務，如負責訂飯、管理課外活動等。熊銘解釋，圖書館主任的工作得不到同事認同，因校內不少同事都認為圖書館主任不用教書，平時很得閒，便會要求負責不同的非閱讀相關的工作，「同事唔理解，覺得你得10幾節課，冇野做，你得閒, 你搞掂佢啦。」

立法會教育界議員葉建源出席追悼會。（蔡正邦攝）

立法會教育界議員葉建源指，林老師事件反映了教育界面對的兩大問題，第一是校本管理的問題，葉建源指，校本管理理念是為了令學校校長及老師有更彈性的管理，豈料變成校長管治學校，而不是校長及老師共同參與。面對教師就上述問題的投訴，教育局卻撒手不管，令老師感到沮喪，「好多時去投訴嘅時候都變咗掘頭路，你去投訴就去咗校董會，你再去教育局投訴都係去返校董會。」

悲劇帶出的另一問題是圖書館主任的角色問題，因現時不少圖書館主任不能專責進行圖書館工作，很多時候要兼顧其他的雜務及不同的課程，「唔能夠將我哋嘅工作集中係圖書館、閱讀等。」葉建源建議教育局制訂圖書館指引給中小學校長參考。