【郭子豪醉駕】被捕後報稱不適送院抽血再驗　赴英留學任御用男模

無綫電視男藝員郭子豪，周三（27日）凌晨涉嫌酒後駕駛被捕，他向警員報稱任健身教練，之後指不適需送院抽血。目前，郭子豪已獲准保釋候查，須於五月上旬向警方報到。而他所駕駛的自訂車牌KIA私家車，去年新車落地，約值34.4萬元。據資料顯示，現年27歲的郭子豪出生小康之家，於英國留學後回港加入TVB，去年憑台慶劇《跳躍生命線》廣為人熟悉。同時，郭子豪為健身教練及模特兒，更開設製作公司接拍微電影。他在早上一度向傳媒稱自己沒有醉駕，晚上留在家中，他及後稱因為當時思想有點混亂。

去年，郭於無線台慶劇《跳躍生命線》中，飾演救護員陸昊然（六號）一角廣為觀眾所認識。（網上圖片）

TVB男藝員郭子豪 涉酒後駕駛被捕

27歲無綫電視藝員郭子豪，周三（27日）凌晨於尖沙咀涉嫌酒後駕駛被捕。事發時，郭子豪駕駛自訂車牌的KIA私家車，當時警方於尖沙咀梳士巴利道設路障，打擊酒後駕駛。郭子豪被警方截查、進行酒精呼氣測試，揭發他酒精呼氣測試錄得約50度，較法定上限22度超標逾一倍。

被捕後稱不適送院 於醫院內抽血治療

當時，郭子豪涉嫌酒後駕駛被捕，據知他報稱為健身教練。之後他報稱身體不適，由救護車送院治理。郭子豪送院時身穿運動裝束、戴上口罩及鴨舌帽，他落白車時登上輪椅，由救護員推進醫院內，郭全程低頭，默不作聲拒回應事件。據知，郭子豪於醫院內抽血及接獲治療。警方表示，該名27歲姓郭男子，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，已獲准保釋候查，須於五月上旬向警方報到。

涉案車輛去年落地 約值34.4萬元

據車輛登記資料顯示，涉事的車輛為自訂車牌的KIA私家車。於去年出廠，當時車價約值34.4萬元。被捕的27歲男子郭子豪，現為無綫電視藝員，以及任職私人健身教練，他同時開設製作公司及任模特兒。郭子豪於1991年出世，家人經營時裝貿易生意，出生於小康之家。郭子豪曾就讀喇沙小學、喇沙書院及倫敦帝國學院（Imperial College of London ）。他曾擔任美國服裝名牌A&F的「御用男模」，更為首名華人獲邀任職。

憑劇集《跳躍生命線》廣為人熟悉

至2014年，郭子豪加入TVB修讀第28期藝員訓練班，之後成為合約藝員。至2017年，郭子豪於無線劇集《親親我好媽》中，飾演連國佳（Hugo）一角而為人所知，成功入屋。至去年，郭於無線台慶劇《跳躍生命線》中，飾演救護員陸昊然（六號）一角廣為觀眾所認識。近年他亦參與多套劇集，包括《棟仁的時光》、《三個女人一個因》等。