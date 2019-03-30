【高鐵裁員】小巴大王奪3億合約　過橋抽板炒額外人手通告曝光　

高鐵西九龍站近日發生職員於站內危站及墮軌事件，揭發外判公司大裁員，解僱近百名職員。據承辦商國際永勝的內部通告提到，「在原定人手編制外短暫增加額外人手……高鐵西九龍站經過半年時間運作，各方面的磨合已大致完成……公司會藉此優化人手安排及調整工作時間。」 國際永勝職方接受香港01記者查詢時，就近日的裁員事件解話，強調公司沒有無理解僱員，只是職位及工作重組，部分工作表現未如理想的員工被裁，又向受影響員工承諾，日後再有職位空缺，定必優先聘用。

國際永勝早前向高鐵西九龍站員工發出內部通告交代新安排。（資料圖片） 香港01取得承辦商國際永勝護衛管理有限公司早前向高鐵西九站員工發出內部通告，內容提到承辦商於高鐵香港段開通初期過度招聘，「在原定人手編制外短暫增加額外人手」，經過半年時間運作，各方面的磨合已大致完成，公司會優化人手安排及調整工作時間。

高鐵裁員，約百名員工受影響。（賴雯心攝）

承辦商：員工可即時辭職 公司豁免一個月通知金

國際永勝護衛管理有限公司發言人回應指，「公司唔係無理解僱員工」，因架構重組，有提供充裕時間予員工考慮辭職與否，並向受影響員工承諾，日後再有職位空缺，定必優先聘用。公司在較早前召開員工會議，向員工解釋公司將會進行架構重組，合併部分崗位及採用輪班制度，以配合高鐵繁忙時間的人手安排，若不能接受新安排，職員可以即時辭職，公司會豁免一個月通知金。不過實行自然流失策略一段時間後，高鐵站人手仍過多，唯有解僱出勤紀錄較差的員工。

高鐵裁員，約百名外判員工受影響。（賴雯心攝）

記者今日到西九龍視察，每層的指示牌旁都有身穿橙色制服的外判員工值班，幾乎每行幾步就有一個，職員會主動協助旅客提供清晰指示。有車站女職員透露，昨日有逾百名員工收到「大信封」，有被裁員工自言「明明好勤力，唔知點解會炒我」，又指前線員工士氣低落，擔心再有下一波裁員潮。

高鐵裁員，約百名員工受影響。（賴雯心攝）

國際永勝承接3份高鐵合約 涉款3.5億

根據港鐵招標及合約公告顯示，國際永勝護衛管理有限公司於去年3月和6月承接3份高鐵合約，為期3年3個月，涉款3.5億港元。三份高鐵合約為提供香港段車站助理、交通督導、車上服務員、客務中心、內部會計服務、行李X光機掃描操作及職員停車場之管理。而國際永勝向員工發出內部通知文件指出，售票員、車站助理及行李車處理員會合併為「車站服務員」；保安員及交通管制員則合併為「保安員」。

根據公司註冊處資料，國際永勝護衛管理有限公司於96年成立，董事有「小巴大王」之稱的馬亞木，及其兒子馬僑武、馬僑生和馬僑文。馬亞木持有64間公司，絕大部分與運輸業界有關，他成立的「冠榮車行」，是全港最大規模的專線小巴經營商，持有逾650個小巴牌。

高鐵裁員，約百名員工受影響。（賴雯心攝）

+ 10 + 9 + 8

兩女職員接連企跳及墮軌

周四（28日）早上9時許，一名40歲姓張女車站助理，因拒絕公司轉職要求被炒，聲稱因不開心企圖由站內高處跳下，警方到場游說後，女子回復平靜，被送院治理。至晚上7時許，再有一名46歲姓陳女月台助理，值勤期間於車站月台跌落路軌，其他月台職員拍下緊急按鈕阻止列車駛離報警求助，同時通報香港及內地相關部門，女子手腳擦傷被送院治理，目前仍於醫院留醫。