【非洲豬瘟】大屠殺前片段曝光　6,000豬臨死斷糧捱餓數日

豬肉商界人員昨(12日)與政府開會後，終達成共識配合殺豬，料今日中午開始會進行殺豬行動。有豬商表示，預計政府今日開始殺豬，三天內可完成清潔消毒，望周一前可重新推出新鮮豬肉供應市場。 《香港01》今獲得上水屠房內片段，片段可見場內豬隻分別在不同圍欄內，不時傳出豬叫聲音；有豬商透露，豬隻進入屠房後不會有糧食，僅有水供應，相信豬隻已餓數天。

屠房片段曝光 6,000豬隻疑斷糧捱餓數天

豬肉商界早前與政府達成協議，今日起銷毀豬隻。《香港01》記者獲得屠場內片段，可見場內以圍欄分成數個區域，豬隻分別在不同欄內，部份疑正睡覺，部份則在欄內走動，不時傳出「嚄嚄」的叫聲，豬身亦有藍色及黑色的記號。有豬商透露，豬隻進入屠房後不會有糧食，僅有水供應，相信豬隻已捱餓數天。

據了解，今日10時半將會開始撲殺豬隻。有豬商透露，自己有300隻豬在場內，相信會損失一百萬；另外，因大部份活豬由內地供應，現時未清楚內地是否願意供豬到港。

相關人員今早到場 夾斗車駛至準備

早前有消息食環人員早上會先點算豬隻數目，及後再以電撃方式殺豬，以膠袋封好豬隻後再運到堆田區。今早約八時開始，相關人員穿著白色、藍色的保護衣，並帶上口罩以及不同工具進入屠房；至早上約10時，數輛夾斗車亦駛至屠房，相信稍後用作運走豬屍。

相關人員穿藍色的保護衣進入屠房。（蔡正邦攝）

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今日起銷毀豬隻 預計七日完成工序

早前上水屠房有豬隻樣本驗出帶有非洲豬瘟病毒，政府公佈事件後決意銷毀屠房內6,000豬隻，惹來豬肉商界不滿，並於上水屠房外抗議，昨日（12日）早上更於屠房外推出六隻活豬抗議，要求政府回應商界訴求。及後業界代表與食衛局開會後，終達成協議，政府會於今日起銷毀豬隻，預計七日內完成銷毀及消毒工序。