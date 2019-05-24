【陳錦康出殯】劉千石李卓人扶靈　接班人獻工殤紀念碑最後告別

工業傷亡權益會總幹事陳錦康五月初病逝，享年60歲。其家人於紅磡萬國殯儀館設靈，今日早上進行告別禮，過百名親友出席。昔日戰友前議員兼工業傷亡權益會主席劉千石、工黨李卓人等八人扶靈，陳錦康遺體將送鑽石山火葬場火化。陳錦康的接班人、工權會署理總幹事蕭倩文在靈柩獻上工殤紀念碑，向他作最後告別。

過百名親友及各界人士出席告別儀式，於靈堂向陳錦康作最後致意。（蔡正邦攝）

陳錦康喪禮以基督教形式於紅磡萬國殯儀館舉行，由昔日戰友前議員兼工業傷亡權益會主席劉千石、工黨李卓人等八人扶靈。（蔡正邦攝）

設立「工殤死難者紀念碑」，是陳錦康畢生遺志。每年國際工殤紀念日，陳都會製作土炮「工傷死難者紀念碑」，貼上每名工傷死者名字、年齡、職業、死因，以祭亡魂。今天，由接班人蕭倩文在靈柩獻上由工權會職員製成的「工殤死難者紀念碑」，以慰亡靈。

陳錦康兄長瞻仰遺容時表現激動，喊道：「點解你咁快走（離世）？好掛住你！」陳錦康兒子卓然手持父親遺照，眼眶泛紅，表情哀傷。