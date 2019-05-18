【陳錦康病逝】成立工殤紀念日無期　工權會：政府欠工人一個交代

「工運鬥士」工業傷亡權益會總幹事陳錦康早前中風入院，本月5日病逝，剩下一個個未圓的工人夢。工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文今早（18日）在電台節目悼念陳錦康，憶述對方30年來一直走在工運最前線，為工人爭取最大的職業安全權益。可惜，直到陳離世時，香港還未成立工殤紀念日和豎立工殤紀念碑，蕭倩文斥政府欠工人和家屬一個交代，將完成陳錦康未圓的事業和理想。

陳錦康多年來為工傷意外受害者奔波。（資料圖片）

蕭倩文憶述，十年前於工業傷亡權益會結識陳錦康，當時就已敬佩陳。她記得有一次在等待工傷工人的家屬，當時太餓，胃不太舒服，從背包裡拿出麵包吃，陳錦康立即訓斥：「家屬都還未吃東西，你吃什麼！」原來一切源於「專業」，需陪伴家屬，感家屬所感，顧家屬所需。

除了走在最前，蕭倩文又讚揚陳錦康小至辦公室的裝修、換牆紙、打蠟、記事本的製作、展覽架的設計裝嵌、把示威抗議的橫額掛由五樓吊落地下、戶外活動的背景板等等，全部都親力親為，是同事最好的榜樣。

蕭倩文讚揚陳錦康帶領工業傷亡權益會，揭露了種種的職業安全隱患。（工權會fb圖片）

蕭倩文：政府欠工人和家屬一個交代

「香港的繁榮是由一班工人建設而成的」，陳錦康常把這話掛在嘴邊。由1986年葵涌硝皮廠大爆炸後，要求政府立法通過《化學品標籤條例》、立法禁止人手挖掘沉箱至今，陳揭露了種種的職業安全隱患，亦為工人成功爭取多重保障。不過，過勞致病致死問題、勞損不納入《僱員補償條例》範圍、建築物設計未有保障安全等議題還未有大進展，陳就撒手人寰。

最可惜的是，23年來每年4月28日，陳錦康都爭取於成立工殤紀念日，豎立工殤紀念碑的訴求卻一直未能實現，蕭倩文說：「政府確實欠工人和家屬一個交代。」

還未做的，還有很多。但蕭倩文觀察，經過多年努力，僱主的態度已見變化，例如對意外家屬多了諒解和協助，歸功於陳錦康、工權會和敢於抗爭的家屬多年努力的成果。

蕭倩文承諾將秉持陳的精神，帶領同事，與工友家屬並肩同行下去，完成他未圓的事業和理想。