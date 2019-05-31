【非洲豬瘟】上水屠房職員穿保護衣　漁護署貼通知書宣布受感染

本港上水屠房今（31日）再有梅州入口的內地豬隻驗出非洲豬瘟病毒，約4,700隻活豬將被全面撲殺。香港01記者在晚上10時許，前往上水屠房視察情況，情況與首次驗出非洲豬瘟的情況相似，屠房設有登記處及消毒區，政府人員身穿保護衣出入。有數名懷疑是豬肉從業人士到場了解情況，現場氣氛平靜。有空載的貨車駛離上水屠房。

至晚上10時50分，政府人員在上水屠房的大閘貼上通知書，宣布由五豐屠房持牌的上水屠房受非洲豬瘟感染。

至晚上10時50分，政府人員在上水屠房的大閘貼上通知書，宣布由五豐屠房持牌的上水屠房受非洲豬瘟感染。(陳浩然攝)

漁護自然護理署署長已根據香港法例第139A章《公眾衛生（動物及禽鳥）規例》（《規例》）第30條宣佈上述地方為受非洲豬瘟傳染地方。

根據《規例》第31、32、33條，如無高級獸醫官發出的特別許可證，則不得將任何動物或禽鳥，以及任何屠體、屍體、飼料、墊料、糞便、器具、奶類或其他東西，移離受傳染的地方。

除高級獸醫官及在其指示下行事的人、警務人員、任何當值的督察及動物或禽鳥的看顧人外，任何人無特別許可證，不得進入或離開受傳染的地方。

任何受傳染的地方的擁有人或佔用人及掌管人，須就對該地方進行檢查、清潔和消毒，以及對在該地方為動物或禽鳥而使用或在動物或禽鳥附近使用的圍欄、籬笆、器具或其他東西進行檢查、清洗和消毒而提供合理的便利。