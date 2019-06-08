【汽油彈掟警車】裝修工目擊警制服狂徒　借單位廁所暫押疑犯

昨（7日）有狂徒24小時內兩度向衝鋒車及警署外投擲汽油彈，警方其後於鰂魚涌英皇道發現涉案車輛，並跟隨車上男子上樓，最終拘捕四名男子。麗華樓有街坊目擊警員拘捕男子的過程，當時警員將疑犯按地制服，並喝道：「唔好郁啊，你走唔甩架」，氣氛緊張。

裝修工吳先生目擊警察將疑犯制服，其後借其單位廁所暫押疑犯。 （黃偉民攝）

裝修工目擊警察將疑犯制服 借廁所暫押疑犯

一名姓吳裝修工人指，昨午在12樓一單位工作時，突然聽到屋外有嘈吵聲，「好嘈，好大聲，好似嘈交咁」。其後有人按下門鈴，他不以為然打開門，始知是警察。吳先生指，當時警察將一名年約20多歲的男子按地制服，並喝道：「唔好郁啊，你走唔甩架」，氣氛緊張，而當時對面單位的大門亦打開，有警員出入，疑是疑犯將一度匿藏的單位。吳先生續指，當時正準備收工，惟大批警員突然要借用其單位，將疑犯押往單位內的廁所暫時拘留，期間多次查他身份證。

疑犯將老婦撞入單位後匿藏 女住戶：咁佢真係好恐怖喎！

另一名女住戶亦指，昨午有警察在大廈出現，「（警察）叫人返入屋，唔好睇」，其後她聽到有警察大叫「唔好亂郁」。女住戶指，麗華樓以往治安一直良好，惟現時有單位隔作劏房出租，「有少少雜」。女住戶得悉疑犯逃走期間，曾將一名老婦撞入單位後匿藏，形容「咁佢真係好恐怖喎」。

天台已解封 保安指警察已取閉路電視錄影

據悉，疑兇昨日逃跑期間，曾走上大廈天台，將黑色衣服、口罩及帽等物品棄於水缸底部，更將一個背包擲下街，期間背包掉出一把刀。今早記者走上天台視察，天台現時已經解封，惟仍可見警察遺留的藍色封鎖線。而大廈保安指，警察昨日已取走閉路電視錄影調查。

疑犯被押到鰂魚涌汽車扣留中心重組案情

今早11時許，身穿白衫、蒙上黑色頭套的疑犯被多名探員押到鰂魚涌汽車扣留中心，在涉案黑色平治私家車旁做搜證及重組案情。警方鑑證科及政府化驗所人員亦有到場拍照及搜證。