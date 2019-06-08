【汽油彈掟警車】與屋苑保安裡應外合　黑幫成員「老鼠」犯案纍纍

端午節（7日）凌晨，警察衝鋒車在灣仔警總外被掟汽油彈，警方14小時後接連拘捕4人，其中首先落網、親手犯案的黑幫小頭目「老鼠」，事後報稱不適送院。一個汽油彈，爆出背後連串罪案及預謀，犯案纍纍的「老鼠」，曾捲入劉德華演唱會門票斬人案，兩年前更曾涉嫌駕駛案中同款平治、以同樣手法縱火燒車，其座駕登記地址一名男保安，原來亦是同黨，昨趁警方登門調查時急忙「通水」，幸最終數人仍難逃法網。

● 屋苑保安為同黨 見有警察即「通水」

昨深夜11時許，綽號「老鼠」、姓莊（26歲）被捕男子，在北角警署羈留期間報稱不適，腰纏鐵鏈、鎖上手扣，被押解往東區醫院接受治理。消息稱，案中另外三名疑犯，兩人為跟隨「老鼠」的「馬仔」，剩餘一人竟是北角富澤花園男保安，該地址正是今次案中、「老鼠」犯案用的平治座駕登記地址。據悉，有人裡應外合，昨日該保安「收風」警方上門調查時，立即通知同黨，但最終仍被一網成擒。

● 曾駕同款平治、同樣手法燒車

過往活躍於港島東的「老鼠」，自稱「東區小霸王」，今次案中的平治C63屬其名下，2010年出廠時值近百萬元，警方發現有人已不止一次駕駛同款平治犯案。2017年2月，「老鼠」涉嫌與同黨駕車，前往柴灣歌連臣角道，並扑爆停泊於路邊的一輛平治跑車擋風玻璃，偷走載有4萬元現金的Prada手袋後，再投擲易燃物品縱火，手法與昨日如出一轍。據悉，事後因為證據不足，「老鼠」未被起訴。

● 動機未明 疑不滿被查車牌

此外，去年8月，柴灣道青年廣場劉德華演唱會門票斬人案，據悉亦是「老鼠」糾黨犯案，當時一名58歲內地漢，與兩名本地男子爭執，其後遭人用利刀斬傷手及耳。犯案纍纍的「老鼠」突然公然挑釁警方，有指是因為不滿數日前曾因車牌問題，被警員截查盤問，但目前有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）仍正追查其確實犯案動機、目標及有否其他涉案人士。

是次汽油彈掟警車案，發生於昨（7日）凌晨3時許，港島總區一輛衝鋒車，處理完灣仔一宗墮海案後，載着四名警員駛至灣仔軍器廠街與駱克道交界、警察總部對開時，遭一名口罩男投擲點着火的玻璃樽，狂徒駕車逃去；至昨午近4時，跑馬地警署同被縱火。警方追查至鰂魚涌英皇道麗華樓對開，發現涉案平治，尾隨「老鼠」登樓及拉人，並一度遇上反抗；其後再在富澤花園附近拘捕另外三人。