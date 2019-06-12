【逃犯條例．夏慤道持續更新】示威者掘磚　警施胡椒噴霧驅趕　

今日（12日）立法會就修訂逃犯條例進行二讀，至早上約八時，有大批示威者衝出龍和道，佔領夏慤道全線。有警員發出「紅旗」後，隨即施放胡椒噴霧，在場採訪記者中招，臉部及背部感到灼熱。現場有示威者徒手掘起地上的磚頭及搬走鐵馬。

夏慤道現場所見，有示威者戴上白色手套，蹲下徒手掘磚，地上被挖出兩個洞；行人路上的鐵欄被示威者推倒，橫瓦在草地上。大批示威者與警員對峙，其間有示威者以鐵馬試圖衝擊。警員隨即發出紅旗，警告示威者停止衝擊否則使用武力，及後向示威者施放大支裝胡椒噴霧水。

警察施放胡椒噴霧 記者中招

《香港01》記者身處夏慤道現場，目擊發出警告後，其中一名警員向人群發出胡椒噴霧。其間胡椒噴霧向外四散，在旁採訪的香港01記者中招，臉部及背部感到灼熱，需要立即退後。

解放軍總部外 警民對峙

多名示威者在場高呼「有裝備嘅去立法會方向」，亦有佔領夏慤道道路的示威者將鐵馬推至往上環方向，未見有進一步行動。添華道與夏慤道交界，近解放軍總部有多名警員築起一道道人牆，氣氛緊張；警方聲稱發出第四次警告，提醒示威者不要衝突防線，其間有人高唱「生日歌」。有記者在警察防線範圍外採訪拍攝時，遭警察趕走。

有示威者戴上白色手套，蹲下徒手掘磚。(蔡正邦攝)