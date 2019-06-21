【迷你倉火三周年】01抽查八間時昌迷你倉　揭木板封窗無灑水系統

三年前，淘大工業中心迷你倉四級火事件，導致兩名消防員殉職。香港01抽查時昌旗下八間分店，大部分迷你倉猶如迷宮，更有分店的貨物堆高至天花板、窗口封上木板，更有設在舊樓的迷你倉無灑水系統。有時昌前員工指，曾睹有人於消防巡查前，將違例的倉門拆去後，再組裝出租。有資深消防人員指，處方巡查時發現有違規處，會發通知書要求營運者改善。消防處回覆指，截至今年五月尾有200多間迷你倉，接獲「通知書」後因各自商業決定而結業。

柴灣合時大廈的時昌迷你倉內，記者發現有人用木板封窗，以及有櫃阻擋窗戶。根據迷你倉內潛在的火警危險及相應改善措施，窗口不足 ，因而實質上 增加發生火警的可能性、發生火警會對人命或財產造成的危險。（香港01記者攝）

前員工：開闢消防通道拆開路後 疑將違規倉門再組裝

九龍灣豐隆工業中心7樓的時昌迷你倉有職員指，早前消防巡查時指該個位置，需要開闢一條通道，於是員工拆倉開路。（香港01記者攝） 「時昌迷你倉」前職員Tony（化名）指，據他了解，有人為應付消防及屋宇署巡查，將部分迷你倉門拆除，大約是300個倉會拆其中五個。Tony稱，有人待當局完成巡查後，遂將倉門還原再出租，「完全係罔顧人命嘅做法，好多前線同事都知道公司不乎合消防條例！」 九龍灣豐隆工業中心分店：開闢消防通道拆開路 據記者觀察，位於九龍灣豐隆工業中心7樓的時昌迷你倉，現場近出口位置一條約1.5米闊的通道，有數個倉被拆除。該分店職員表示，早前消防巡查時指該位置，需要開闢一條通道，於是員工拆倉開路。記者查詢會否將倉門再組裝，職員則指暫未有公司指示，目前只是將倉門放置在上址。現場所見，職員將迷你倉組件、手推車及木梯等雜物放置通道。

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抽查時昌迷你倉八間分店 部分倉未設灑水系統

位於柴灣合時大廈的時昌迷你倉，有倉戶將貨物堆高超過限制。（香港01記者攝） 01抽查迷你倉 有工廈貨倉未設灑水系統​ 香港01記者抽查「時昌」旗下八個迷你倉。據記者觀察，有分店的窗口遭人封木板，以及每個倉約有兩至三個消防喉轆覆蓋、迷你倉通道相對狹窄等情況。記者發現，部分迷你倉未設灑水系統，但所有倉均有滅火設置。有分店職員指，礙於有工廈為舊式樓宇設計，遂未設灑水系統。 荃灣永華工業大廈​​分店：設兩緊急逃生出口 位於荃灣永華工業大廈8樓的時昌迷你倉，設有近100個迷你倉，所有迷你倉均為以板作分隔。據倉內地圖可見，倉內設有兩個緊急逃生出口，一個設出正門出入口，另一個設在通道位置。而整個倉只得兩個消防轆；而新蒲崗華興工業大廈分店，則按消防指引而建，包括每行或組之間設有不少於2.4 米分隔距離。 荃灣富華工業大廈分店：有貨物高過「通風」格仔網 至於荃灣富華工業大廈，據記者觀察，迷你倉的頂部約半米位置，為通風的格仔網，底部又劃有一條紅線，提醒用戶避免將貨物堆高超過限制。而個別迷你倉設有天花灑水系統。有個別租用者將貨車堆高至紅線，職員於倉門張貼通告要求倉主處理堆放物，並列明檢查時間，通告內容為：「根據消防處有關迷你倉儲蓄物品高度，限制為2.35米之指引。」至截稿，時昌迷你倉亦未回覆。

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2016年6月的牛頭角時昌迷你倉「長命火」焚燒超過208小時，兩名消防員不幸殉職，更揭示迷你倉安全問題。（資料圖片/黃偉民攝）

200多間迷你倉營運者 於限期前未達要求結業

截至今年五月尾 消防巡查約1.2萬次

淘大時昌迷你倉大火後，消防處亦多次派員到倉檢查。消防處指，就1,019間迷你倉進行12,771次巡查。目前，本港現存600多個迷你倉，當中僅128間合規格，約300間需要改進，另有200多間迷你倉，接獲「通知書」後因各自商業決定而結業。而消防處成功檢控19間迷你倉的營運者，合共罰款港幣29.5萬元。

資深消防人員：通知書要求營運者 於特定時間完成改善

有資深消防人員表示，現時無法例監管迷你倉，自大火發生後消防處派人巡查，並向違規營運者發出消除火警危險通知書，通知倉主營運點存有火警危險。他續指，通知書要求營運者於特定時間內，完成有關改善工作。

不過有營運者未必能按時完成，有的情況是倉內增設窗口，營業者需向建築署交圖則及跟進。但是署方審核需時，有機會未能於特定時間內完成。如果營運者有合理解釋，就可以申請延期，一般是延期約兩個月。不過有迷你倉營運者於限期前，未能達至要求而結業。

根據《消防(消除火警危險)規例》第九條「消除火警危險通知書有關的罪行」： （1）獲送達消除火警危險通知書的人如沒有在該通知書指明的限期內遵從該通知書的規定，不論是否有火警危險令就他作出，該人即屬犯罪，一經定罪，可處第6級罰款，並可就該罪行持續的每日另處罰款$10,000。 （2）如獲送達消除火警危險通知書的人致使、准許或容受有關的火警危險在該通知書送達日期後的12個月內的任何時間再次產生，該人即屬犯罪，一經定罪，可處第6級罰款，並可就該罪行持續的每日另處罰款$10,000。

按圖回顧三年前牛頭角時昌迷你倉「長命火」：