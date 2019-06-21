【逃犯條例】「佔旺火雞姐」響應罷工即被炒　為助港人留守物資站

反對「逃犯條例」修訂聲音不絕。多間大專院校學生會表明，政府昨日下午5時前未正面回應「撤回修訂條例草案」等四大訴求，今日(21日)行動將會升級，包圍政府總部。

踏入星期五(21日)凌晨時份，政府總部對開的添美道一帶，仍有十多人留守；而添馬公園內，則有數十人或坐或臥。其中在2014年「佔旺」時當義工留守物資站，綽號「火雞姐」的甄巧儀，她自發到添美道架設物資站。她稱，原本於今個月初，上任保安員一職，惟因響應罷工，翌日被老闆即時解僱：「你唔使返工喇」。

對於香港，她卻沒有心灰意冷。她向記者謙稱自己「政治冷感」，卻身體力行舉辦物資站，以供不同宗教信仰人士使用物資。她指，希望守護香港，並為香港人身份感到自豪。此外，她又力斥警方侮辱「基督教」以及「耶穌」，認為宗教自由理應不受侵犯及干預。她表示會繼續留守：「救得一個得一個。」

除此以外，亦有其他市民在添美道留守，他們均希望政府回應市民訴求，彰顯公義。其中曾女士表明，不會寄望政府會就「速龍小隊」編章一事而解釋，她認為警方的「沒有位置擺放」是藉口而已，反映政府態度依然強硬；而王女士則直言她比較「和平理性」。她參與和平集會以表達對修例的反對，對於「升級」行動有所保留，並會繼續留意事態發展。

多間大專院校的學生會日前表明，倘政府昨日（20日）下午5時前未正面回應「撤回修訂條例草案」、「收回6.12暴動定性」、「撤銷條例控罪」和「追究警方過度使用武力」四大訴求，行動會升級，並於周五(21日)包圍政府總部。