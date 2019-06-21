【迷你倉火三周年】殉職消防張耀升逝世三年　同袍墓前悼念獻鮮花

一縷輕煙隨風逝，毋忘兩位殉職消防員！三年前，九龍灣淘大時昌迷你倉發生火警，四級大火足足焚燒了近五日四夜，消防員日以繼夜將火撲熄，火警中高級消防隊長張耀升、消防隊目許志傑不幸殉職，兩人遺下妻兒，長眠浩園。

殉職消防張耀升及許志傑的生前消防同事，今日前往浩園拜祭。（賴雯心攝）

今日（21日）為張耀升死忌，早上約9時，張耀升生前的消防同事抵達浩園拜祭，眾人於張耀升的墓碑前鞠躬，並且獻上白鮮花致祭。消防隊目許志傑同樣於大火中殉職，長眠浩園，到場致祭的人士亦到許的墓穴拜祭，點起清煙，悼念兩位殉職消防。現場有兩束鮮花分別寫有「消防處處長致意」、「香港消防主任協會敬上」。

殉職高級消防隊長張耀升遺孀入稟

大火發生至今三年，殉職的高級消防隊長張耀升遺孀，日前以遺產管理人身份入稟高等法院，向消防處及時昌迷你倉等七名被告索償。原告陳美樺，為張耀升遺孀及其遺產管理人，她於入稟狀指，因被告的疏忽或違反責任。張耀升於2016年6月21日承受極大的痛苦，送往聯合醫院搶救後，最終不治。據資料顯示，原告陳美樺遂向七名被告，索償相關利息和訟費，不過入稟狀中未列明索償金額。至於七名被告為代表消防處的律政司司長、時昌物業有限公司、時昌迷你倉置業有限公司、Monafat Limited、Total Select Limited、恒隆地產有限公司及恒隆物業管理有限公司。

殉職消防張耀升及許志傑的生前消防同事，今日前往浩園獻上鮮花致祭。（賴雯心攝）

三年前時昌迷你倉大火 兩消防不幸殉職

事發在2016年6月21日，九龍灣淘大工業村時昌迷你倉發生四級火警，火場焚燒近五日四夜，消防員日以繼夜灌救，至6月25日終將火救熄。不過，火警導致消防隊目許志傑、高級消防隊長張耀升不幸殉職，兩人長眠浩園。2016年度的勳銜頒授典禮，張耀升及許志傑獲追頒金英勇勳章。