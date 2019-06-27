【逃犯條例．警崗日常】仁濟半日兩求助　聯合市民報警撞正午飯

《逃犯條例》爭議引發612衝突後，有受傷示威者在醫院求醫期間被捕，有醫護人員被指在警方壓力「篤灰」，事件令警員與醫護人員關係緊張。警方昨日（26日）作臨時措施，警員將不會長駐伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗，相反警員會於醫院周邊巡邏，定時返回警崗。警察公共關係科總警司謝振中指，做法可減少警方與醫護間不必要的磨擦。而今早伊利沙伯醫院警崗未見警員，但仁濟醫院仍有警員駐守。記者在伊利沙伯、仁濟、聯合三間醫院觀察半天，伊利沙伯醫院警員短暫現身，未有醫護人員或市民到前往警崗尋找警員求助；仁濟醫院的警崗有兩名市民向警員查詢。聯合醫院午飯時間，有遇交通意外求診市民想報警，撞正警崗警外出買飯，只有等待。他表示，如醫院警崗果沒有警員「好大影響」，對醫院內有需要求助的市民造成不便。

伊利沙伯醫院

中午時份，有多名警察乘警車到達伊利沙伯醫院，調查一宗案件，期間一度進入警崗。 （蔡正邦攝）

六警員到靜室辦案 全程與醫護零接觸

香港01記者今早再到伊利沙伯醫院及仁濟醫院視察，發現伊利沙伯醫院急症室警崗仍然關閉，依舊貼上一通告，指警方人員正外出巡邏，如有緊急協助，請致電「999」。記者駐足觀察期間，只見有兩名警員今早曾開門短暫進入警崗，其後鎖門外出巡邏。直至中午時份，有六名警察乘警車抵達伊利沙伯醫院，並進入靜室跟進一宗案件。全程未有與急症室醫生及護士接觸，期間有一名警員進入警崗翻查枱上的紀錄簿。一眾警員調查完畢後，鎖上警崗大門後，乘警車離開。記者留守急症室數小時，氣氛一直平靜，未有醫護人員或市民到前往警崗尋找警員求助。

警員辦案完畢後，鎖上警崗大門後，乘警車離開。 （蔡正邦攝）

仁濟醫院

仁濟醫院亦仍有警員在警崗駐守。 警員續守仁濟警崗 整個上午僅兩市民查詢 至於仁濟醫院仍有兩名警員駐守警崗，記者遂上前查詢近日警崗崗位及編更是否有新安排，惟警員表示不方便回答，並指上司已下令一切問題由警方公共關係科處理。記者在仁濟醫院觀察兩小時，只有兩名市民行去警崗查詢，一人問警察為何其親友入急症室多時仍未離開，另一名老婦則作普通查詢。

聯合醫院

葉先生表示，警崗如沒有警員影響甚大，對醫院內有需要求助的市民造成不便。 警員外出買飯 交通意外傷者呆等十分鐘 記者中午亦有到觀塘聯合醫院視察，惟剛到埗時，駐守警崗的警員外出買飯，約十分鐘後才返回警崗。警員外出期間，一名等候報案的市民葉先生表示，今早因遇到交通意外，自行到院求診，現時覺得身體不適欲報警求助，惟等待接近十分鐘，仍未見到駐守警崗的警察。他表示，如醫院警崗果沒有警員「好大影響」，對醫院內有需要求助的市民造成不便。

警員回來後表示，警崗一直有人站崗，平時一更12小時，早上7時到晚上7時多，工作12小時。他指，平日主要負責協助市民報警求助個案，記錄在案，「如果涉刑事案就幫手拉人」；亦會協助調解病人及醫護之間的爭執，指候病時間需時「等得耐係人都會炆！」對於伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗未有警員駐守，他表示不清楚其他醫院情況，不便評論。

警員指，平日主要負責協助市民報警求助個案，亦會協助調解病人及醫護之間的爭執。

警務處處長：明與醫管局跟進 如有改善或取消臨時措施

警務處處長盧偉聰表示，今次臨時措施涉及過去一些政府紛爭，發現有政治仇恨帶入工作。盧指，警員難於24小時工作於警崗工作。盧指，明日會與醫管局高層開會，就有醫院警崗人員被刁難及受到不禮貌對待，他希望醫管局跟進事件，如果有改善會取消臨時措施。

警察公共關係科總警司：避免減少不必要磨擦

警察公共關係科總警司謝振中，今早在一個電台節目中表示，警方暫停伊利沙伯醫院及仁濟醫院的警崗，是因為近來有同事匯報，在醫院執勤時受到言語侮辱及不禮貌對待，令警員感到受侮辱，警崗無法發揮效用，亦避免減少不必要磨擦。他強調警員仍繼續在周邊巡邏服務市民，並非報復，之後會與醫管局高層商討。

警崗設置非維持急症室公共秩序或護衛醫護人員

根據過去保安局在立法會書面回覆，派駐警崗的警員，其主要職責是為醫護人員與警方單位聯絡，警崗設置並非專為維持急症室的公共秩序或護衛醫護人員，但警員都會緊守岡位，執行警務職責，在有需要時，向指揮及控制中心要求增援。可提供支援的資源來自醫院所在地區的警方單位、駐總區衝鋒隊或警察機動部隊。