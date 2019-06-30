中環IFC天橋29歲女子墮下送院　搶救後不治

今（30日）下午3時46分，中環國際金融中心一名姓鄔29歲女子在民祥街一條天橋墮下，倒臥馬路上，途人發現報警。救護車接報到場，女子仍然清醒，由救護車送往瑪麗醫院治理。她接受電腦掃描後被送上病房及接受手術，情況危殆，惟延至晚上8時16分搶救無效，證實不治。多名親友到醫院了解情況。警方於現場無檢獲遺書，相信事件無可疑。

據了解，死者在墮樓前，曾在個人facebook留下遺言，提及對所有的事情心灰意冷，但希望香港加油，希望可以看到香港人的勝利。她亦交代身後事，包括安排海葬及捐贈器官。至晚上9時許，死者的未婚夫在fb上稱﹕「I love you, Rip」。

女事主的同學兼同事指出，死者洋名Zhita，曾任幼稚園老師，其後轉至公證行任職文員工作一年多，有一名未婚夫。事主性格樂觀，為人簡單，「唔係追求好多嘢嘅人」，周四、五兩人在公司閒談時未見異樣。對於是否近日《逃犯條例》一事影響情緒，她認為未必是主要原因，女事主曾透露近日在各方面的無力感較重，感到不開心。女事主最好的朋友身在海外，今日下午發現死者在facebook上留下遺言，擔心其情況，聯絡她去了解女事主情況，惟當時女事主已墮樓。

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