【逃犯條例】「感受型」接收負面資訊情緒大　專家籲轉換方式減壓

修訂《逃犯條例》草案爭議持續逾月，連日發生多場遊行及留守、清場衝突、民間各種不合作運動，甚至接連發生反對修例人士墮斃事件，社會彌漫一片負面氣氛，有市民接收相關資訊後，感到情緒受困，國際心理救援組織災後心理輔導協會早前開設「救心熱線」，協助被近日受《逃犯條例》困擾的市民，截止今日，已有近200名市民求助，當中28名屬於有自殺傾向人士，該會呼籲有需要的市民應盡早求助。該會總幹事杜永政表示，若屬於感受型性格，應選擇一些接收負面資訊後、自身情緒反應較低的渠道看新聞，壓力將可減半。

杜永政表示，若發現自己接收負面資訊後情緒受困，應即時求助。 （資料圖片）

不應等待症狀持續逾月才求助

近日接連有人表達對反對修訂《逃犯條例》草案的訴求後墮斃，引起廣泛討論，社會彌漫一片負面氣氛。國際心理救援組織災後心理輔導協會由16日開始，設立「救心熱線51815501」，由註冊創傷心理治療師，為受事件影響的市民提供心理支援服務或治療，總幹事杜永政表示，截止今早，已協助近200名人士，當中有28個屬於有自殺傾向人士。協會發出新聞稿，呼籲港人平日需多注意心理健康，杜永政亦表示，抗壓力人人不同，當遇上困擾事情時，負面情緒困擾指數（Subjective Unit of Disturbance）可以很高，故不應等待情緒困擾症狀持續逾月才尋求協助，應即時求助。

應了解自己心理本質

不少心理學研究顯示，每當一人突然死亡，會有至少七個人患上難以治癒的創傷後壓力症（俗稱PTSD），如果死者屬於多人敬愛者，情緒受困的人會更多。杜永政引述協會過往處理過的10萬多個自殺個案當中，沒有一個個案是希望走上絕路，提醒情緒受困的人應盡早求助。活於資訊發達的年代，市民容易接受來自各方面的自殺新聞及意見，杜強調，當看到相關的自殺報道時，每個人應學習了解自己的心理本質，選擇如何處理自己接收資訊的形式及頻率。他舉例，如屬於比較感受型的人士，可以注意自己比較容易受影像、聲音或身體感覺而影響情緒，只需改變接收資訊的形式及頻率，「好似你食雪糕會胃痛，就算人哋唔會，咁你咪唔好食咁多；如果自己本身對影像好敏感，可以選擇唔睇新聞片同相，轉而喺收音機或報紙接收新聞訊息」，將可大大減低情緒的反應，增強對自殺資訊的免疫力。他補充，若不論文字、聲音或影像都會大幅牽引自身情緒，可考慮減少接收相關資訊的次數，「平時一日睇四次，盡量改為一日睇一次，甚至幾日先睇一次」。

杜永政又指，根據由美國精神醫學學會出版的《精神疾病診斷與統計手冊》數據顯示，調查不同地區人士在不適當地接收負面資訊後的情緒，亞洲地區有三分一人會出現PTSD症狀，他提醒，若自己是屬於理性分析型，可助感受型人士走出困局，「需要更加體諒身邊屬於感受型嘅人，建議佢哋改變接受資訊的方法」。