【珍惜生命】男子fb留言稱太古廣場企跳　楊岳橋：已到安全地方

周三（7月3日）凌晨4時許，警方接獲報案，指一名男子在個人facebook發帖對政府表示不滿，並揚言要在金鐘太古廣場跳樓尋死。警方及消防員趕抵搜索，但未有發現，事後收隊離場，案件暫時「求警協助」處理。多名網民及議員自發到金鐘一帶尋找該名男子。 至下午一時半，立法會議員譚文豪稱：「搵到佢啦，而家有社工陪伴並帶佢離開現場」，在場旁聽的參加搜索網民隨即拍掌和應。立法會議員楊岳橋約在下午近二時在fb表示，事主已在有人陪同下，到達安全地方，情緒穩定，請大家放心。

下午1時半 尋獲該名男子 下午一時半，立法會議員楊岳橋於Facebook公佈，已成功尋回事主，並有專業社工跟進。他感激香港市民聞訊後紛紛到場協助。楊岳橋直指，特首及特區政府應聆聽清楚市民訴求，「點解要去到咁？三位人士已失去生命，今日險有第四位」惟政府至今仍「龜縮」， 「唔係人命擺第一位？定係面子？講一句說話真係咁難？死都唔認錯！」他指特首團結了市民，又強調不希望再有任何生命犧牲品。 譚文豪感謝各位網民，願意花整日時間大海撈針般，尋找一名素未謀面的抗爭者，認為特首林鄭月娥「成功團結市民」，同時質疑她只著重面子工程，不願提出「撒回」，「呢個係咩政府？人命唔係擺喺第一位咩？」。他強調不希望再有任何人因此輕生。莫乃光補充，今日有很多網絡公司向警察提供資料，以便追蹤當時人位置。警方亦在金鐘不同地方設防，「希望警察能繼續做多啲有益市民嘅事」，他又希望政府正視年輕人訴求及社會燥動不安的情緒。

今早議員社工到場協助尋人

早上8時許，立法會議員鄺俊宇、譚文豪及公民黨前主席余若薇到太古廣場正嘗試接觸該名男子。協青社外展社工於今日凌晨時份抵太古廣場了解事件，指警方曾到場備案，有多名熱心網民到附近不同地點視察，惟暫時仍未能接觸該名男子。

立法會議員譚文豪指，早前透過通訊軟件跟事主聯絡，惟上午約十時一度刪除Facebook帳戶，同時撒瑪利亞防止自殺會人員亦在場協助。社民連副主席周諾恆表示，昨日凌晨得悉消息，今早到場望可幫忙，他表示仍有很多議題需要大家去幫忙，包括「殘疾人士、外傭姐姐、甚至明日大嶼。」希望大家切勿放棄生命，堅持並於各個議題方面協助爭取。

黃之鋒認為條橋越多人，事主輕生的機會變越細。（黃偉民攝） 黃之鋒：齊上齊落，一個不能少 黃之鋒原打算嘗試返回立法會，得悉企跳事件亦到場協助。「大家都唔忍心，呢個時期仲留係屋企咩」，又指條橋越多人，事主輕生的機會變越細。「未知未來一、兩個鐘會發生咩情況。」指出政府對於有三名年輕人輕生，「林鄭政府真係冇回應」，認為屬於管治全面失效，社會極其動蕩，「三日一個遺憾，五日一個譴責，遺憾完譴責完又點？」，又指其做法不能緩和唔到社會矛盾，「如果佢真係咁強調自己係啊媽，惻隱之心佢有冇呢？」。對於有年輕人意圖輕生喚醒政府，他表示「齊上齊落，一個不能少。」 莫乃光亦到場協助搜尋，指現時警方及網民在多處觀察及搜索，包括太古廣場等位置，認為「一個不能少」。希望感絕望的年輕人知道仍有很多人關心他們，又建議「不如一齊出黎，從長計議」。

另外，「文宣組」製圖，呼籲市民到太古廣場一帶，「如果找到類似的人，請抱緊他」，又列出多項該名男子可能特徵。

兵分多路自發尋人

今早有數十名網民到金鐘太古廣場一帶尋人，他們兵分多路，到力寶往高等法院天橋、往添馬公園天橋、中信大廈及中銀天橋等高位視察。目前約有30名網民在太古廣場守候。

網民自發到金鐘一帶尋人。(陳蕾蕾攝) 網民：咩都好，生命一定擺第一位先 28歲的Anleta表示，今早六點多特意到場搜尋事主，自己看facebook得悉事件，現時金鐘各處均有義工駐守，相信多達二十至三十個位置，主要以二至三人為一組。她表示自己曾有家人因病選擇輕生，因此明白對方的心態，認為對方願意透露行蹤，即仍有機會「駁一駁」，又認為現時網上太多資訊「眼見既野先係真實，所以我要出黎睇（幫手）」，續指「唔係一個人去打開呢個可能性（反修例），而係好多人一齊去打開！」 吳小姐約八時到場，本來要在附近上班亦立即向老闆表示，疑有人企跳欲前來幫忙尋人，老闆亦接受。她表示現在十分擔心，「人命唔可以再少一個。」不希望鼓勵自殺事件。於天橋位置搜索的盧生表示，昨晚看見網上消息，遂今早六點立即到場協助搜索事主。他表示「咩都好，生命一定擺第一位先。」「呢個世界冇絕望既！」

約30名網友在太古廣場守候。(鄧詠中攝)

+ 5 + 4 + 3

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626