【逃犯條例．警醫衝突】兩公院暫停警崗逾一周　警員稱每小時簽到

《逃犯條例》修訂爭議，引發警察及醫院醫護人員發生衝突，繼早前醫護界聯署促警方勿於醫院阻礙救援及不經合理程序蒐證，警方於上周三（26日）起，於伊利沙伯醫院及仁濟醫院取消警員長駐警崗，改為警員巡邏後定時返回警崗。事隔逾一周，記者巡視兩間醫院的警崗繼續無警駐守，門外張貼告示指如有緊急情況可致電999求助。

於《逃犯條例》爭議引發612衝突後，警方及醫管局先後證實有衝突中傷者在醫院求醫期間被捕，亦引起醫學界聲音對警方於醫院內執法之不滿，早前醫學界、衛生服務界及法律界82名特首選委聯署，促警方勿於醫院阻礙救援及不經合理程序蒐證。警察隊員佐級協會其後發表回應抗議有關言論。

警指安排減低與前線醫護衝突

警方於上周三作出臨時措施，指原於伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗駐守的警員，會調派至醫院周邊範圍作巡邏，但會定時返回警崗為有需要人士提供服務，若該兩間醫院需要緊急協助，可致電999熱線或當區警署。警方消息指有關措施為「策略性」安排，關注到近日警察及醫護之間所發生的問題而作出，警務處助理處長（支援）林曉彤早前回應傳媒提問時，指暫停警崗是減低和前線醫護有衝突的特別安排。

醫管局警方會面無果

早前醫管局及警方派出代表就事件會面，討論三個主要內容包括警方反映有警員受刁難及不禮貌對待、警醫雙方成立兩層架構的溝通平台、及醫管局反映設立警崗的重要性等。醫管局質素及安全總監鍾健禮會後指，警崗對公立醫院非常重要及有價值，警員有助急症室運作，希望雙方可達成溝通平台。

警員：近日採取每小時回警崗簽到

有回到警崗工作的警員指，上司指令他們近日採取每小時回警崗簽到，其餘時間則在外圍巡邏的措施，表示暫未收到改變現行安排的指示。對於警方現時未派員到警崗長駐，對該決定表示支持，稱未能接受有醫護人員惡言針對警員。

稱態度屬針對性不可接受

警員又指過往亦曾遇過類似事件，但也只是偶爾個別醫護態度不太友善，曾向上司反映，上司也表示未能接受，指明白各人有各人的壓力，但若態度屬針對性，則不可接受。不過警員指出，向來與醫院內的醫護人員相處融洽，笑言「大家都是為市民服務」，溝通能協助病人得到適當的治療。