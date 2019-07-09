【光復屯門公園】大媽出動前　屯門公園寧靜　市民慢跑　兒童遊玩

早上的屯門公園內，沒有震耳欲聾的歌唱，沒有身穿性感衣物、獻唱的大媽，更多的是做運動、休憩的人，有人慢跑、有人買菜後行經公園，亦有婆婆帶孫子到公園遊玩。有在公園休憩的老翁指，下午3時至5時，當大媽進駐公園時，公園不再寧靜。昨日有人發起「暢遊屯門公園」的行動，往屯門公園監察噪音問題，惟昨日未見有大媽到場歌唱。今早，香港01記者到屯門公園視察，不見有人用音響設備唱歌，更多的是做運動的人。

早上的屯門公園不見大媽歌唱。（郭倩雯攝）

年屆70歲彭先生為一名半退休的的士司機，生活甚有規律，早上跟太太到酒樓飲茶後，在屯門公園做30分鐘運動、睇youtube視頻，再去Starbucks飲杯咖啡。他坦言自己很少聽大媽們唱歌，「有啲都幾好聽，有啲就賣肉咁，睇到都覺核突」。

有些人視作免費娛樂，他卻認為大媽唱歌「太嘈」，含有色情成份，「你唱就唱，唔好喺度騷肢弄舞」。逐指大媽們行為有教壞下一代之嫌，穿著暴露、少布的衣服載歌載舞，「好似賣肉咁」。彭先生曾目睹小孩問父母：「媽咪，佢做咩唔著衫？」，父母聽罷後慌忙拉走兒子。

據彭先生觀察，大媽們處於一個被動角色，不會主動跟觀眾收取利是，通常都是長者們自動遞上數封利是，打賞他們。彭先生指，很多大媽「走法律罅」，「收利是唔犯法，收現錢先犯法」。

對於上周六，近萬人參與光復屯門公園，彭先生認為遊行無補於事，「市民遊行冇用，得個遊字」、「要靠政府部門執法，不過呢個政府好麻煩」、「總括嚟講政府唔肯做嘢」，公園已落實禁煙多年，惟彭先生經常看見有人違法吸煙卻沒人執法的情況。他認為康文署要加強執法，管理唱歌的攤位聲量、距離。

生活規律的彭先生，早上跟太太到酒樓飲茶後，在屯門公園做30分鐘運動。（郭倩雯攝）

屯門公園內有一個去年12月始啟用的兒童遊樂場，是本港首個共融遊樂場，吸引不少兒童前往遊玩。黃太今早攜同兩名孫女到屯門公園遊玩，她認為大媽們應該要自律點，「初頭佢哋唱歌都幾好」後來情況漸趨嚴重，霸佔更多地方表演。黃太又指，大媽們是退休人士的免費娛樂，閒時聽聞有街坊說：「夠鐘啦，去聽歌」，但不應聲浪太大騷擾他人。黃太從youtube片段看見，大媽有收取利是，「握手就要收利是」，當中可能涉及色情成分「有男有女就有可能」。

屯門公園內有一個去年12月始啟用的兒童遊樂場，是本港首個共融遊樂場。（資料圖片／蔡正邦攝）

劉先生間中到屯門公園，對大媽們感到「煩厭」，希望大媽們不要擾民、騷擾人、聲浪不要太大，「做正當活動冇人禁止，如果要做唔正常活動就去邊度都唔得」，他認為警方康文署要加強執法，改善公園治安。

黃先生認為大媽們只是娛樂大眾，指大媽存在多年，近年愈來愈多，自己很到少屯門公園，因為太嘈吵，「大家對大媽各有各睇法」。